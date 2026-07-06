Raphael Claus es un árbitro de fútbol brasileño que pertenece al cuadro de la FIFA desde 2015 y actualmente participa en el Mundial 2026, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

¿Qué edad tiene Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

¿Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

¿Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño tiene hijos?

¿Qué estudió Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

¿En qué trabajó Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Raphael Claus, árbitro de fútbol de la FIFA en el Mundial 2026 (@raphael_claus_ / Instagram)

¿Quién es Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Raphael Claus es un árbitro de fútbol brasileño nacido en Santa Bárbara d’Oeste, en el estado de São Paulo quien está afiliado a la Federación Paulista de Fútbol; forma parte del panel internacional de la FIFA desde 2015.

Ha dirigido partidos de la Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias de Conmebol y las Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y Copa Mundial de la FIFA 2026. Antes de convertirse en silbante, fue futbolista hasta los 20 años.

Raphael Claus, árbitro de fútbol de la FIFA en el Mundial 2026 (Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿Qué edad tiene Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño, nació el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara d’Oeste en São Paulo, Brasil, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño tiene esposa?

Sí, está casado con Carolina Zampini, fisioterapeuta y empresaria socia de RC Pilates y Fisioterapia; llevan más de una década juntos.

Raphael Claus, árbitro de fútbol de la FIFA en el Mundial 2026 (Julio Cortez / AP Photo / AP Photo/Julio Cortez)

¿Qué signo zodiacal es Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Al haber nacido el 6 de septiembre, Raphael Claus es del signo Virgo, siendo un signo relacionado al elemento Tierra.

De acuerdo con expertos, los Virgo son personas analíticas, detallistas y muy trabajadoras, y su signo está regido por Mercurio, por lo que son prácticos y tienen una mente aguda.

¿Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño tiene hijos?

Sí, tiene tres hijos menores de edad.

Raphael Claus, árbitro de fútbol de la FIFA en el Mundial 2026 (Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿Qué estudió Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Fuera de las canchas, Raphael Claus se formó profesionalmente en Educación Física, una disciplina que complementa de forma ideal las altas exigencias atléticas y de rendimiento que requiere el arbitraje de élite en el fútbol moderno.

Raphael Claus también realizó el curso de formación arbitral de la Federación Paulista de Fútbol (FPF) en 2002, pese a no contar con experiencia previa arbitrando partidos amateurs.

Esa preparación marcó el inicio de una carrera que lo llevó a convertirse en árbitro FIFA.

Raphael Claus, árbitro de fútbol de la FIFA en el Mundial 2026 (@raphael_claus_ / Instagram)

¿En qué trabajó Raphael Claus, árbitro de futbol brasileño?

Antes de dedicarse al arbitraje profesional en 2010 a través del Campeonato Paulista, Raphael Claus fue futbolista hasta los 20 años, siguiendo la tradición deportiva de su familia, ya que tanto su padre como su hermano fueron jugadores profesionales.

Posteriormente inició su carrera como árbitro en las categorías inferiores del fútbol paulista, ascendiendo a la Serie A de Brasil y, más tarde, al panel internacional de la FIFA.

Es reconocido por su preparación atlética y ha sido considerado uno de los mejores árbitros del Brasileirão en varios años.