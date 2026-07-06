La celebración de Inglaterra tras vencer 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una nota amarga: la lesión de Jordan Henderson.

El veterano mediocampista de 36 años sufrió una fractura en la muñeca izquierda al caer sobre el césped tras intentar saltar una valla publicitaria en el Estadio Banorte.

Aunque no jugó minutos en el partido, Jordan Henderson fue trasladado de urgencia al hospital y quedó descartado para el resto del torneo, confirmó el técnico Thomas Tuchel.

¿Qué lesión sufrió Jordan Henderson?

La caída que sufrió Jordan Henderson, seleccionado de Inglaterra, le provocó una seria fractura, luego de resbalar mientras brincaba el cartel publicitario.

El jugador cayó sobre el césped apoyando su brazo y muñeca izquierda, lo cual causó la fractura.

Henderson fue retirado del campo inmóvil y en camilla para ser llevado de urgencia a un hospital cercano.

La celebración del triunfo de Inglaterra le costó una fuerte lesión a Jordan Henderson (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

El diagnóstico y futuro de Jordan Henderson tras sufrir caída

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra confirmó que la lesión en la muñeca izquierda de Jordan Henderson es severa, y se perderá lo que resta del Mundial 2026.

Jordan Henderson, futbolista de 36 años de Inglaterra, no jugó minutos en el partido ante México, pero aun así recibió una tarjeta amarilla por reclamar en el tiempo de compensación de once minutos.

La lesión de Jordan Henderson fue la nota triste en una noche gloriosa para la selección de Inglaterra, que enfrentará en cuartos de final del Mundial 2026 a Noruega.