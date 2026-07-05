La Federación Belga de Futbol (RBFA) mostró su inconformidad en contra de la FIFA por retirar la tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun.

Dicha decisión le da la posibilidad al jugador de Estados Unidos para estar disponible en el duelo de este lunes 6 de julio contra Bélgica, por los octavos de final del Mundial 2026.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, dijo la Federación en un comunicado.

Bélgica no está de acuerdo con la decisión de la FIFA

La Federación Belga de Futbol está en desacuerdo con la decisión de la FIFA que permite jugar a Folarin Balogun pese a haber recibido una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia.

“La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta”, señala el comunicado.

Bélgica explota contra la FIFA por revocar tarjeta roja a Folarin Balogun. (Jeff Chiu / AP Photo/Jeff Chiu)

Sin embargo, indica que el “artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA”.

¿A qué hora jugará Folarin Balogun contra Bélgica?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica donde estará disponible el futbolista Florarin Balogun se disputará este lunes 6 de julio.

El encuentro se disputará a las 18 horas, tiempo del centro de México, y ambas selecciones buscarán el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.