Portugal vs España chocan en duelo de gigantes en los octavos de final del Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo por penaltis de La Roja sobre Cristiano Ronaldo y compañía.
Cristiano Ronaldo y Portugal se despedirían de esta manera del Mundial 2026, dejando el paso a España como serio candidato a ganar el título del torneo
Portugal vs España: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026
Portugal 2-2 España con victoria de la selección que lidera Lamine Yamal en penaltis es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Portugal 2-2 Croacia, victoria en penales para La Roja.
Portugal vs España: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Portugal vs Croacia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Portugal
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes
- Delanteros: João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo
España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena
- Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal
Portugal vs España: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Portugal vs España continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el lunes 6 de julio a las 13 horas.
- Partido: Portugal vs España
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 6 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX