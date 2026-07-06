Portugal vs España chocan en duelo de gigantes en los octavos de final del Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo por penaltis de La Roja sobre Cristiano Ronaldo y compañía.

Cristiano Ronaldo y Portugal se despedirían de esta manera del Mundial 2026, dejando el paso a España como serio candidato a ganar el título del torneo

Portugal vs España: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Portugal 2-2 España con victoria de la selección que lidera Lamine Yamal en penaltis es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Portugal 2-2 Croacia, victoria en penales para La Roja.

Portugal vs España: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Portugal vs Croacia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes

Mediocampistas: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes

Delanteros: João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo busca seguir con vida en el Mundial 2026. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri y Baena

Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal

Lamine Yamal lidera a España en el Mundial 2026. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Portugal vs España: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Portugal vs España continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el lunes 6 de julio a las 13 horas.