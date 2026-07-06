Isaac del Toro volvió a brillar en la Etapa 3 del Tour de Francia 2026, jornada que dejó territorio español para internarse en carretera gala y que fue ganada por Tadej Pogacar.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates arribó en noveno lugar tras respaldar a Tadej Pogacar en los últimos metros, consolidándose en el cuarto sitio de la clasificación general.

Con este resultado, Isaac Del Toro se mantiene entre los líderes y buscará seguir en la pelea durante la Etapa 4 en los Pirineos.

Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó a la meta en el noveno puesto en la Etapa 3 del Tour de Francia 2026, que premió a Pogacar con la victoria.

Del Toro encabezó los últimos metros de la competencia. para abrirle paso a Tadej Podacar quien ganó la Etapa 3 luego de 4 horas de carrera.

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 3 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 3 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026:

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Isaac del Toro Juan Ayuso

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 4 este martes 7 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 4 suma 181,9 km al Tour de Francia 2026 entre Carcasona y Foix, una jornada en los montes Pirineos.

El pelotón se dirigirá hacia el sur para llegar al puerto de Bedos y el puerto del Paradis en los primeros 65 kilómetros.

Tras unos veinte kilómetros en llano, hay dos ascensos de segunda categoría que pueden marcar la diferencia en el camino hacia Foix.