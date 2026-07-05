El presidente Donald Trump externó públicamente su agradecimiento a la FIFA tras anular la suspensión del jugador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun.

Mediante su cuenta de Truth Social, Donald Trump no escondió su alegría y dio las gracias a la FIFA por “hacer lo correcto” en este Mundial 2026.

Con esta decisión, el presidente Donald Trump aseguró que la FIFA revirtió “una gran injusticia” que se habría cometido contra Folarin Balogun.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!“. Donald Trump

Trump agradece a FIFA revertir "una gran injusticia" (Donald Trump/truthsocial)

FIFA anula suspensión de Folarin Balogun; podrá jugará contra Bélgica

La FIFA anunció de manera oficial que anuló la suspensión de Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos que resultó expulsado durante el juego contra Bosnia.

Debido a esta determinación, Folarin Balogun estará disponible para el equipo de las barras y las estrellas, por lo que podrá jugar contra Bélgica este próximo lunes 6 de julio.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA optó por anular la suspensión derivada de una tarjeta roja, condicionando al delantero a un periodo de prueba de un año bajo la normativa vigente.

Esto tras apelar al Artículo 27 del Código Disciplinario, con lo que Balogun evitará la inactividad inmediata y podrá saltar al campo.

La selección de Estado Unidos manifestó su satisfacción ante la disponibilidad de Folarin Balogun, a quien consideran elemental para el trascendental cruce eliminatorio de los 8vos de final del Mundial 2026.

Folarin Balogun (Tomada de video)

Bélgica protesta a la FIFA por anular suspensión de Folarin Balogun

Tras anular la suspensión de Folarin Balogun, Bélgica protestó a la FIFA a pocas horas del trascendental duelo contra Estados Unidos en la ciudad de Seattle.

La federación belga (RBFA) manifestó su total desconcierto ante la resolución que habilita al delantero estadounidense para este lunes 6 de julio, dejando sin efecto la sanción automática que pesaba sobre el futbolista.

Mientras la FIFA justifica su polémica medida bajo el artículo 27 de su Código, la delegación europea argumenta que se está ignorando la obligatoriedad de las suspensiones por tarjeta roja.

Según la RBFA, este inesperado giro administrativo rompe con la coherencia mostrada durante el resto del Mundial 2026, donde cada sanción se ejecutó de forma inmediata.

La protesta se fundamenta en el artículo 10.5 y en la Circular n.º 16, documentos que ratifican la inhabilitación obligatoria tras una roja directa.

Ello debido a que dichos criterios de disciplina fueron recordados explícitamente en todos los talleres técnicos y reuniones de coordinación previas.

Actualmente, Bélgica aseguró que analiza diversas vías legales para proteger el juego limpio y asegurar que se respeten los derechos competitivos de casa nación participante.