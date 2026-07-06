Tras el encuentro del México vs Inglaterra en el Mundial 2026, el mediocentro ofensivo inglés, Jude Bellingham reconoció a Erik Lira, así como a la Selección Nacional Mexicana al asegurar que “juegan con mucho corazón”.

“¿Me sorprendió algo de México? Increíble. Son increíbles. El mediocentro (Erik Lira), corre mucho, muy fuerte. Juegan con mucho corazón. Un placer jugar aquí contra ellos”. Jude Bellingham, jugador de la Selección de Inglaterra

Palabras de Jude Bellingham ante un encuentro en el que se impuso y se midió frente al mediocampista mexicano Erik Lira, momentos claves para el jugador de Inglaterra y por lo que fue premiado como el Mejor Jugador del Partido por la FIFA para el México vs Inglaterra.

México vs Inglaterra, un partidos dificil: Jude Bellingham

Pese a la victoria de Inglaterra con un 3 - 2 en contra de México, Jude Bellingham aseguró que este quinto partido fue uno de los más complicados en su paso por el Mundial 2026.

“Hoy contra México fue un partido muy difícil”, expresó el inglés Jude Bellingham en entrevista con TUDN.

Asimismo, ante la pregunta si Inglaterra se perfila para llevarse el Mundial 2026 a casa, Jude Bellingham no quiso adelantarse, por lo que van “paso a paso”, ante su próximo encuentro en cuartos de final contra Noruega.

Jude Bellingham: “Los jugadores de México son increíbles, ese medio centrocentro corre mucho, muy fuerte, juegan con mucho corazón, fue un placer jugar aquí en el Azteca contra ellos”🇲🇽❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Gracias por tus palabras Jude🙏🏻✨ pic.twitter.com/6KuIQO2PDm — Roberto Haz (@tudimebeto) July 6, 2026

Jude Bellingham “una noche inolvidable” para México e Inglaterra

Ante el partido del México vs Inglaterra, el también mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham dijo que fue “una noche inolvidable” para ambas naciones.

Al reconocer Jude Bellingham el gran ambiente que se vive en México gracias a la fiesta de la afición mexicana tal y como se ha demostrado en cada partido del Mundial 2026

Así como Jude Bellingham también habló de los festejos en su propia Inglaterra, por el júbilo que se vive ante su clasificación en el Mundial 2026 para cuartos de final.