La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) denunció que la FIFA no ha dado respuestas claras sobre la decisión de retirar la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, apenas horas antes del partido Bélgica vs Estados Unidos en el Mundial 2026.

En un comunicado, la RBFA afirmó que su solicitud de explicaciones fue convertida en una apelación y posteriormente declarada inadmisible, sin recibir información oficial sobre el procedimiento.

“Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las peticiones legítimas de la RBFA” Real Federación Belga de Fútbol

La RBFA anunció que mantendrá la impugnación contra la FIFA para defender la competencia justa.

Bélgica denuncia que la FIFA no respondió con claridad por el caso Folarin Balogun

En el comunicado, la RBFA explicó que la única respuesta recibida fue una carta en la que la FIFA consideró su correspondencia como una apelación, informó que había designado a un juez y señaló que la federación disponía de solo unas horas para completar el procedimiento.

No obstante, la federación belga sostiene que la FIFA nunca proporcionó la información solicitada.

Además, recordó que, de acuerdo con el reglamento del organismo, para que una apelación sea admisible, la decisión debidamente fundamentada debe haberse comunicado previamente al apelante.

La RBFA aseguró que únicamente buscaba obtener explicaciones legítimas sobre el proceso.

Sin embargo, acusó a la FIFA de convertir su solicitud en una apelación y, posteriormente, declarar ese recurso inadmisible.

“Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las peticiones legítimas de la RBFA”, señala el comunicado.

La RBFA también denunció que, durante la reunión de coordinación del partido, la FIFA eliminó deliberadamente de su presentación el apartado referente a la suspensión automática de jugadores, un tema que, según indicó, había estado presente en las reuniones previas correspondientes a los cuatro partidos anteriores.

Añadió que preguntó tanto de forma verbal como por escrito el motivo de ese cambio, pero nuevamente no obtuvo respuesta.

Ante esta situación, la RBFA afirmó que sigue sin recibir una decisión o explicación oficial de la FIFA y sostuvo que no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad de Folarin Balogun para el próximo partido.

Bélgica mantendrá la impugnación contra la FIFA

En el mismo comunicado, la Real Federación Belga de Fútbol expresó su preocupación por el desarrollo del caso y aseguró que continuará defendiendo “los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto”.

El pronunciamiento fue difundido apenas unas horas antes del encuentro entre Bélgica y Estados Unidos.

La RBFA dejó claro que, independientemente del resultado del partido, mantendrá sus acciones para exigir una explicación de la FIFA sobre el caso de Folarin Balogun.