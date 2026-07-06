La eliminación de México en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo.

Guillermo Ochoa, uno de los máximos referentes en la historia de la Selección Mexicana, no pudo contener las lágrimas tras la derrota por 3-2 ante Inglaterra.

Guillermo Ochoa llora en su último partido con la Selección Mexicana

Al finalizar el encuentro, las cámaras captaron a Guillermo Ochoa visiblemente afectado mientras observaba el festejo de los jugadores ingleses.

Guillermo Ochoa, que durante años fue símbolo de la selección nacional, reflejó en su rostro el dolor de una generación que estuvo cerca de avanzar a los cuartos de final.

Las lágrimas de Memo Ochoa tras la derrota de México ante Inglaterra conmueven a la afición. (Redacción SDPnoticias)

La imagen del arquero llorando rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de aficionados expresaron mensajes de apoyo y agradecimiento por su trayectoria con la camiseta nacional

Pese a la derrota, Guillermo Ochoa hizo historia en el Mundial 2026

Aunque inició el torneo como suplente, Guillermo Ochoa volvió a hacer historia al disputar su sexto Mundial durante la fase de grupos.

Pese a la derrota contra Inglaterra, Guillermo Ochoa siempre será recordado en la Selección Mexicana omo una de las figuras más emblemáticas del futbol.