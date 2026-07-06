Un paneo al público que fue al Estadio Banorte a ver el partido de México ante Inglaterra mostró a Sebastián Rulli presuntamente llorando por la eliminación en octavos de final.

Este hecho se ha hecho viral porque una cuenta de X lo mencionó como “un fan mexicano”, sin saber que era el actor Sebastián Rulli de 51 años de edad.

Sebastián Rulli es captado llorando en el partido México vs Inglaterra

Entre los palcos en el Estadio Banorte se captó la presencia de Sebastián Rulli junto a Jaime Camil de 52 años de edad, y otros famosos para el partido de México vs Inglaterra, pero algo más llamó la atención.

La muestra del público en las cámaras de la transmisión en vivo del partido del Mundial 2026, captó un momento donde Sebastián Rulli habría llorado por la tensión del encuentro de México contra Inglaterra.

En la imagen que se viralizó, se ve al actor con el celular en la mano y tocándose las mejillas con los ojos cerrados, lo que inmediatamente fue interpretado como sentimiento de tristeza ante la derrota de México.

Sin embargo, la cuenta en X que viralizó el momento burlándose de su tristeza mencionó que se trataba de un “fan mexicano”, sin saber que era el actor Sebastián Rulli.

“Este fan mexicano está llorando, mientras su país está aplastando a Inglaterra”. Cuenta en X.

Sebastián Rulli habría llorado en el partido México vs Inglaterra. (@TouchlineX)

Sebastián Rulli habría llorado en el partido México vs Inglaterra. (@TouchlineX)

Pese a esta conmoción, también se han mostrado otras fotografías de Sebastián Rulli en el partido México ante Inglaterra, donde se le nota preocupado y entretenido ante el encuentro del Mundial 2026.

Sebastián Rulli en el Estadio Banorte en el partido México vs Inglaterra. (Especial)