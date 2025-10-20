Los problemas en Fox Sports México persisten, ya son clubes de la Liga MX los que se han alejado de la televisora, la Fórmula 1 también ya puso tierra de por medio y ahora llegará un último golpe, pues se quedarán sin la NFL y ya hay fecha para el adiós.

La tormenta no cesa en Fox Sports México, los cambios de dueño, las disputas legales, las salidas de talentos y la pérdida de eventos han hecho que el canal deportivo cada día pierda más impacto. El nuevo golpe llegaría desde la NFL.

Ha trascendido que el contrato de NFL con Fox Sports México está por terminar y con ello, las transmisiones del futbol americano se limitarían a ESPN y a la aplicación de NFL en México.

¿Cuándo finalizarán las transmisiones de la NFL en Fox Sports México?

De acuerdo a información de AS México, Fox Sports México finalizará contrato con la NFL el viernes 31 de octubre, por lo que ese sería el último día de las transmisiones del futbol americano.

El problema no sólo será que la NFL deja Fox Sports México, pues la ausencia se alargará hasta el 2027, por temas de terminación de contrato.

En este contexto, la temporada actual de la NFL sólo podrá seguirse por ESPN y todos los partidos que estaban programados en Fox Sports ya no serán parte del catálogo de la televisora.

¿Dónde ver la NFL en México?

Las opciones para seguir la NFL en México son variadas, ESPN tiene los Sunday y Monday Night Football, mientras que Fox Sports transmite los juegos del domingo y del jueves en el tradicional Thursday Night Football.

La opción para ver la NFL en televisión abierta es Canal 5 y Canal 9 con la transmisión de los partidos dominicales.

A través de streaming, algunos juegos son transmitidos a través de ViX + y Disney +.

La otra opción para los aficionados mexicanos que quieran disfrutar de los juegos de la NFL es la NFL Game Pass. Esta opción es la más completa, pues puedes disfrutar de todos los encuentros sin restricción, aunque tiene un costo cercano a los 300 pesos mensuales.