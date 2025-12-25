Desde hace varios meses se sabe que Fox Sports México está sumido en una crisis económica por la cual han perdido varios derechos de transmisión y por la cual también han salido varios periodistas de la cadena.

Raúl Orvañanos, Rubén Rodríguez y Fernando Cevallos son solo algunos de los periodistas que han dejado Fox Sports México debido a los problemas financieros que atraviesa el canal recientemente.

Sin embargo, no serían los únicos, pues recientemente se dio a conocer que una comunicadora de la cadena también estaría muy cerca de irse a otra televisora con la que compiten directamente por el rating.

Popular periodista de Fox Sports México saldría del canal en el 2026

De acuerdo con información compartida por el medio Guía Deportiva, Mónica Arredondo podría salir de Fox Sports México de cara al 2026 para unirse al equipo de Amazon Prime Video o de TUBI.

Y es que, tanto Prime Video como TUBI tienen hoy en día más derechos de transmisión que Fox Sports México, pues pasan a través de su señal la NBA, la Liga MX y la plataforma de Amazon tiene en exclusiva los partidos de Chivas como local.

Mónica Arredondo podría salir de Fox Sports México. (X: @guiadeportiva9)

Durante su etapa en la televisora, Mónica Arredondo ha sido conductora de programas como Fox Gol Femenil y Central Fox. Además, ha trabajado en Amazon Prime Video como reportera de cancha en los partidos de Chivas Femenil.

Los derechos de transmisión y periodistas que ha perdido Fox Sports México

Debido a los problemas financieros que atraviesa, Fox Sports México ha perdido un gran número de derechos de transmisión y en consecuencia también se ha ido del medio mucho talento.

Fernando Cevallos, Rubén Rodríguez, Raúl Orvañanos, Ricardo Sales y muchos más comunicadores han optado por salir de Fox Sports México y trabajar en otras televisoras de la competencia.

Además, la televisora se ha quedado sin transmitir la Premier League, Concachampions, MLB, Liga MX varonil y femenil, Fórmula 1, NFL, FA Cup y WWE, además de la Kings League y la Queens League.