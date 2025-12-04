Uno de los periodistas más emblemáticos de México, Alberto Lati, tiene una amplia carrera en los medios de comunicación, enfocado principalmente en el futbol, sin embargo, su futuro podría cambiar próximamente.

Y es que recientemente surgió el rumor de que el comentarista Alberto Lati estaría viviendo sus últimos momentos con la cadena deportiva Fox Sports México. Esto debido a que Grupo Lauman ha enfrentado una serie de cambios entre las figuras del micrófono, por lo que el periodista saldría de la televisora.

Cabe mencionar que Fox Sports México ha tenido desacuerdos con algunos clubes de la Liga MX para la transmisión de sus partidos, así como la pérdida de contratos de otros deportes.

¿Qué le pasó a Alberto Lati? Revelan sorprendente noticia sobre su futuro

De acuerdo con el periodista Pepe Hanan, habría un mega recorte de personal en Fox Sports México, por lo que alrededor de 30 empleados estarían despedidos, entre los que se encontraría Alberto Lati.

Según la fuente antes mencionada, Alberto Lati habría decidido no renovar su contrato con Fox Sports México, mismo que termina en febrero de 2026, por lo que su salida se sumaría a grandes figuras de la televisora, como la de Raúl Orvañanos.

“#ULTIMAHORA recorte masivo en Fox Sports de Grupo Lauman, hoy despidieron a 30 más. Hace meses y medio a 40.Se desmoronando. ALBERTO LATI termina contrato en Febrero y anunció que no va a renovar”, reveló el periodista.

¿Quiénes son los periodistas que han dejado a Fox Sports México?

En tiempos recientes han sido varios los periodistas que han dejado Fox Sports México, entre los que se encuentran grandes comentaristas y analistas.

El primero de ellos en salir de Fox Sports México fue André Marín, seguido de Miguel Herrera, Raúl Orvañanos, Natalia León, Fernando Cevallos, entre otros, por lo que se prevé que aumenten los despidos en el canal deportivo.