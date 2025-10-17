Los movimientos en las televisoras no cesan y mucho menos si se trata de Fox Sports México, donde los cambios han estado a la orden del día y ahora es un importante periodista de dicha televisora quien anunció su llegada a Amazon Prime.

El periodista en cuestión es uno de los más importantes de la cadena deportiva Fox Sports, por lo que su incorporación al sitio de streaming Amazon Prime llamó poderosamente la atención.

El nuevo talento de Amazon Prime ha sido parte de populares programas de debate y análisis como La Última Palabra. Sin embargo, su arribo al canal de streaming no será para narrar partidos de futbol sino para comentar en uno de los deportes más importantes en Estados Unidos.

El talento de Fox Sports México que se unirá a Amazon Prime

Alex Blanco es el talento de Fox Sports México que se unirá a Amazon Prime, pero no, no se irá de la televisora deportiva ni mucho menos lo hará para narrar los partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liga MX.

Alex Blanco se mantendrá en Fox Sports México, pero también formará parte de Amazon Prime como narrador de la NBA en la temporada que está por arrancar.

“A partir de la próxima semana regresamos a las duelas a narrar el deporte ráfaga. La NBA está en Amazon Prime”, escribió Alex Blanco en su cuenta de X.

Alex Blanco se unirá a Omar Quintero, Paulina García Robles, Enrique Garay, Mary Carmen Lara y Fernanda Aguilera como los nuevos talentos de Amazon Prime para la temporada 2025-26 de la NBA.

Desde la temporada pasada, Amazon Prime se ha encargado de transmitir algunos de los partidos de la NBA y en la que está por arrancar sacaron la casa por la ventana con talentos de lujo.

¿Cuándo iniciará la temporada 2025-26 de la NBA?

La temporada regular de la NBA iniciará este 21 de octubre y se extenderá hasta el 12 de abril. Los partidos se podrán seguir en territorio mexicano a través de NBA League Pass, ESPN y Amazon Prime.