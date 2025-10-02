Un famoso periodista de ESPN generó especulación en redes sociales luego de que publicara un video agradeciendo a la cadena deportiva.

Se trata de Odin Ciani, quien es conocido por sus cápsulas y entrevistas en ESPN. Él compartió una grabación en la que agradece a la empresa por 15 años en los que el líder mundial en deportes ha sido su casa.

Sin embargo, contrario a que muchos pensarían que Odin Ciani se va de ESPN, la realidad es que espera estar muchos años más, por lo que no se va de la empresa ubicada al sur de la Ciudad de México.

“Muchas gracias ESPN por estos primeros 15 años. Ha sido un camino hermoso estos 15 años trabajando para ti”, se escucha en una parte del video compartido por Odin Ciani.

¿Se despide? Famoso periodista de ESPN publica emotivo mensaje tras 15 años en la cadena

En su cuenta de X, el famoso periodista de ESPN, Odin Ciani agradeció a la empresa de la que ha sido parte durante 15 años y afirmó que espera seguir construyendo una historia en la cadena deportiva.

En el video, Odin Ciani explica que ESPN lo ha ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente.

“Hoy cumplo 15 años de ser parte de ESPN. Un camino, recorrido, hermoso que me ha ayudado a crecer en lo profesional y en lo personal. 15 años que hemos construido tantas cosas. Muchas gracias ESPN por estos primeros 15 años”, dice Odin Ciani en el video que publicó en redes sociales.

Gracias ESPN por estos 15 años de historia. pic.twitter.com/qvnB9Vf8l8 — Odin Ciani ✖️ (@odin_ciani) October 1, 2025

¿Quién es Odin Ciani, famoso periodista de ESPN?

Odin Ciani ha sido una figura constante en el periodismo deportivo, destacando principalmente por sus reportajes y entrevistas.

Odin Ciani ha trabajado en empresas como Televisa, TV Azteca, ESPN, ésta última en la que labora actualmente, lo que le ha permitido cubrir eventos deportivos de talla internacional.

En lo personal, Odin Ciani trata de mantener su vida privada al margen, aunque la muerte de su hermana, la doctora Alma Angélica Ciani en 2017, fue un hecho que lo marcó para siempre.