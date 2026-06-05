La Selección de Japón decidió cambiar de sede su concentración en el Mundial 2026, tras rechazar las canchas del Centro de Entrenamiento de Tigres que estaban en malas condiciones.

En su lugar, la Selección de Japón entrenará en el “Barrial”, instalaciones de los Rayados de Monterrey, luego de llegar a un acuerdo con el comité organizador.

Japón en canchas de Tigres (@naiarapeque5)

¿Por qué Japón rechazó las canchas de Tigres?

De acuerdo con los reportes, Japón ya no quiso entrenar en las canchas de Tigres, tras notar que el pasto no respondía como se esperaba.

La Selección de Japón dio cuenta que iba a realizar su entrenamiento en la cancha de Tigres con zonas sin vegetación; es decir, pura tierra.

Esto dificulta los entrenamientos, además de que hace que las lesiones sean más propensas entre los jugadores, lo cual puede afectar la estrategia de cara al Mundial 2026.

Si bien por un momento Japón planteó salir de México y buscar una sede en Estados Unidos, al final se pudo concretar el mencionado cambio a el “Barrial”.

Mientras se llegaba a ese acuerdo, los jugadores tuvieron su entrenamiento en las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL.

¿Qué pasó con las canchas de Tigres que rechazó Japón?

El problema con las canchas de Tigres que rechazó la Selección de Japón, es que el pasto no creció como era debido luego de sembrar una nueva semilla.

El pasto de las canchas de Tigres no tuvo tiempo de recuperación; el equipo de Nuevo León tuvo su último entrenamiento el 27 de mayo y Japón llegó el 2 de junio.

Solo se tuvieron 5 días para que este nuevo pasto estuviera en condiciones, algo que no se iba a lograr en ningún escenario posible dado el tiempo mencionado.

Analistas señalan que, si la idea era tener nuevo pasto, este se debió de haber plantado y cuidado desde inicios de año, para que tuviera un tiempo de recuperación adecuado.