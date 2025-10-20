FOX sigue ampliando su presencia en México y dando pasos fuertes para consolidarse como una opción fuerte para ver deportes en el país, por ello este lunes 20 de octubre anunció el lanzamiento de FOX One.

FOX One promete ser un canal totalmente diferente para los aficionados del futbol en nuestro país donde podrán disfrutar de más de 2 mil eventos deportivos de las principales competencias del mundo.

La empresa norteamericana dio a conocer este nuevo lanzamiento por medio de un comunicado en sus redes sociales, en el cual explican como tener acceso a este servicio, así como la variedad de competencias que transmitirán.

¿Dónde se podrá ver el Fox One en México el nuevo servicio de streaming?

FOX sigue expandiendo su cobertura deportiva en México, ahora llega FOX One un nuevo servicio de streaming que “brindará características únicas y una nueva manera de narrar, promover y analizar los juegos a audiencias que buscan una experiencia deportiva premium”, dijo Carlos Martínez, EVP y Managing Director de Fox Corporation Latinoamérica.

De acuerdo al comunicado que compartieron en redes sociales, desde este mismo lunes 20 de octubre, FOX One podrá obtenerse primero a través de Claro Video, y en las próximas semanas se incorporará a los catálogos de Amazon Prime Video y Roku.

El proceso de expansión de FOX One culminará a finales de este 2025, cuando tenga su propia aplicación, hay que recordar que esta empresa incursionó en México en junio de este año cuando adquirieron Caliente TV.

¿Qué deportes se podrán ver a través de Fox One el nuevo servicio de streaming en México?

Con la intención de ofrecer el mejor servicio de cobertura deportiva, FOX One incluirá una amplia variedad de eventos deportivos, destacando algunas de las competencias más vistas alrededor del mundo.

En el comunicado del lanzamiento de Fox One se menciona que la plataforma contará con más de 2 mil eventos deportivos al año, así como varias producciones originales para ofrecer un servicio de streaming completo a los aficionados.

Catálogo de eventos deportivos que ofrecerá FOX One: