Después de meses de incertidumbre, la Fórmula 1 por fin hizo oficial su rompimiento con Fox Sports y lo hizo en pleno Gran Premio de Singapur, pero otro medio ya adquirió sus derechos de transmisión en México.

Debido a los problemas financieros que atraviesa, Fox Sports habría cometido un incumplimiento de pago con la Fórmula 1, algo que ya había pasado anteriormente, pero en esta ocasión ya optaron por romper con el medio en México.

Sin embargo, otro importante medio no tardó en adquirir los derechos de transmisión para pasar por su señal las competiciones de la máxima categoría del automovilismo, pues ya lo confirmó la propia F1 en redes sociales.

Revelan el medio que tendrá los derechos de transmisión de la Fórmula 1 tras ruptura con Fox Sports

A través de su cuenta de Instagram, la Fórmula 1 dio a conocer que, desde la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, comenzarán a colaborar con Grupo Televisa para las transmisiones en México, luego del rompimiento con Fox Sports.

“La Fórmula 1 se une a Grupo Televisa como nuevo socio para la transmisión en México desde la carrera de hoy en Singapur hasta la temporada 2028 inclusive…”, se lee en la imagen compartida en redes.

Fórmula 1 anuncia acuerdo con Grupo Televisa. (Captura de pantalla)

Sin embargo, al menos el Gran Premio de Singapur no será transmitido en televisión abierta, sino que la F1 reveló que la carrera se podrá seguir a través de los canales de Sky Sports en SKY e IZZI.

Aficionados de la Fórmula 1 explotan contra Fox Sports tras no transimitir clasificación deñ GP de Singapur

Previo a que la Fórmula 1 diera a conocer que ahora sus derechos de transmisión pertenecerían a Sky Sports, varios usuarios explotaron en redes contra Fox Sports por no pasar el Gran Premio de Singapur.

Comentarios como: “Que bien engañan a la gente Fox Sports México…”, o “Te odio fox sports premium”, se pudieron ver en X luego de que, a pesar de que anunciaron la transmisión, no pasaron el Gran Premio de Singapur.

Que bien engañan a la gente Fox Sports México.@Profeco no están transmitiendo y te cobran por un servicio que te anuncian y no te dan. pic.twitter.com/Q47LDjIeFB — Luis Picazo (@picazodeportes) October 3, 2025

Sin embargo, algunos otros aficionados a la Fórmula 1 agradecieron el hecho de que por fin la máxima categoría del automovilismo se desvincule oficialmente de dicho medio, pues no es la primera vez que le quedan mal a los fans.