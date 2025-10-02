Después de 4 años, la NFL volverá a México con un partido oficial. Será en el nuevo Estadio Azteca en 2026 y los aficionados lo celebran.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell lo confirmó: "Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho". Esto no pasa desde 2022 cuando San Francisco y Arizona disputaron el último partido oficial en el Estadio Azteca.

¿Qué equipos pueden venir? No hay nada oficial, pero recientemente, el dueño de los Cowboys comentó que cuando el Coloso de Santa Úrsula este listo, va a llevar a su equipo.

Noticia en desarrollo, en breve más información