Taylor Swift de 35 años de edad, llegó oculta con una cortina al partido de Chiefs vs Eagles y aunque hubo muchas especulaciones, ya se reveló una posible razón.

Y es que Taylor Swift de 35 años de edad, es conocida por guardar sorpresas o easter eggs a sus fans, incluso hubo unos años en donde se ocultaba de la prensa metiéndose en maletas, cajuelas de autos o cubierta por sombrillas.

¿Por qué Taylor Swift llegó oculta al partido de Chiefs vs Eagles?

El pasado domingo 14 de septiembre, se llevó a cabo el partido de Chiefs vs Eagles y, como era de esperarse Taylor Swift estuvo presente, pero no de la forma que todos esperaban.

Pues en redes sociales se reveló que Taylor Swift sí estuvo presente en el partido de Chiefs vs Eagles, pero llegó oculta en una cortina antibalas.

Quedé al ver que ese tipo de cortinas son aprueba de balas 😟😟😟 Taylor, cuídate mija.

Y aunque se especuló sobre qué podría estar ocultando, si un nuevo look o incluso un embarazo, posteriormente se reveló que esa cortina estaba hecha de un material antibalas.

Es decir que la razón por la cual Taylor Swift se ocultó detrás de la cortina al llegar al partido de Chiefs vs Eagles, era por motivos de seguridad.

Muchos especulan que tras lo ocurrido con Charlie Kirk, Taylor Swift ha tomado precauciones; especialmente con los que son de extrema derecha y fieles seguidores de Donald Trump.

Cabe recordar que Taylor Swift ha sido una de las figuras públicas que ha estado en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos.

taylor swift stuns at her first chiefs game this season

Taylor Swift no se ha pronunciado ante las especulaciones de su llegada al partido de Chiefs vs Eagles

Taylor Swift se presentó al partido de Chiefs vs Eagles, sin embargo no se dejó ver, pues se ocultó detrás de una cortina anti balas.

Si bien al principio muchos especularon un cambio de look ante la salida de su nuevo disco en dos semanas, o incluso un embarazo tras su compromiso con Travis Kelce, todo apunta a que fue por motivos de seguridad.

No obstante, pese a las especulaciones del porqué Taylor Swift llegó oculta al partido de Chiefs vs Eagles, la cantante no se ha pronunciado al respecto.

Tampoco han salido más detalles del porqué se ocultó pero, como se dijo anteriormente, este acto no es algo ajeno para Taylor Swift.

Pues durante su Era Reputation en 2017, y durante su relación con Joe Alwyn del 2016 al 2023, Taylor Swift solía ocultarse de las maneras más extrañas ante los paparazzis, medios de comunicación y fans.