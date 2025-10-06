Han pasado varios meses desde que Red Bull decidió dejar fuera del equipo a Checo Pérez, quien fue coequipero de Max Verstappen desde la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Sin embargo, a partir de la salida de Checo Pérez, Red Bull no ha encontrado un compañero que pueda acercarse a los resultados obtenidos por Max Verstappen.

Reportes recientes indican que la escudería de la F1 estaría pensando en hacer un nuevo cambio en su alineación en busca de optimizar sus resultados.

Red Bull aún no encuentra reemplazo de Checo Pérez; Verstappen tendría nuevo compañero

Ante la dificultad que ha enfrentado Red Bull para encontrarle reemplazo a Checo Pérez, el equipo ha confirmado que está en pláticas para que Max Verstappen tenga un nuevo compañero.

Helmut Marko, asesor de Red Bull y que en diferentes ocasiones tuvo comentarios en contra de Checo Pérez, habló en exclusiva para BBC Sports sobre la posibilidad de que Max Verstappen tenga un nuevo coequipero.

Marko confirmó que han tenido pláticas con Alex Dunne, actual piloto de la Fórmula 2, para que se integre a la escudería: “Estamos en conversaciones ahora que está libre. Es muy agresivo, rápido y tiene un buen control del coche. También comete muchos errores, por el momento, pero se parece mucho a un piloto de Red Bull”.

Aunque el equipo ha mantenido una tradición de echar mano de su academia de pilotos, el desempeño de Dunne, aunado a su reciente salida de McLaren, podría hacer que le den el asiento que actualmente ocupa Yuki Tsunoda.

Sin embargo, la idea sería primero integrarlo a su programa junior y, si muestra un desempeño destacado, ofrecerle un asiento en la Fórmula 1 en 2027.

🚨—REPORT: Red Bull’s talks with Alex Dunne are currently about bringing him into their junior programme—not directly about a 2026 F1 race seat, per Thomas Maher.



A seat for 2027 is a possibility. pic.twitter.com/HV1uozXuLY — North Pole F1 🇨🇦 (@NorthPoleF1) October 3, 2025

¿Cómo le ha ido a Yuki Tsunoda, actual compañero de Max Verstappen en Red Bull?

El paso de Racing Bulls a Red Bull no ha sido del todo bueno para Yuki Tsunoda, pues no ha hecho ni de cerca lo realizado por Checo Pérez en su primera temporada con el equipo.

Actualmente, el piloto japonés ocupa el puesto número 17 del Campeonato de Pilotos con apenas 20 puntos recolectados a lo largo de lo que va de la temporada 2025.

Con seis carreras todavía por disputarse, Tsunoda necesita convencer al equipo para que no lo dejen sin asiento para la próxima temporada.