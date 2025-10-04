El Gran Premio de Singapur 2025 marcará un cambio importante para los aficionados de la Fórmula 1 en México, ya que Fox Sports ya no transmitirá la carrera.

Esta situación se da tras conflictos contractuales y problemas de pagos de Fox Sports que llevaron a la rescisión inmediata de los derechos para el resto de la temporada 2025 de la F1, iniciando con el Gran Premio de Singapur 2025.

Este cambio se da justo en el mes que la Fórmula 1 visitará el país para realizar una nueva edición del GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur 2025 en México?

El Gran Premio de Singapur 2025 ha generado confusión entre los aficionados mexicanos, ya que por primera vez en varios años no será transmitido por Fox Sports.

En medio del cambio, la única plataforma confirmada por ahora es F1TV, el servicio oficial de la Fórmula 1 que tiene un costo de $129 pesos mexicanos al mes para ver las carreras en vivo y otros contenidos.

Mientras tanto, los rumores crecen sobre el futuro de las transmisiones. Motorsport adelantó que Sky Sports tomará el control de la cobertura en México para el resto de la temporada 2025.

Lo que todavía no está claro es si ese cambio se concretará a partir del Gran Premio de Singapur o del siguiente, en Estados Unidos, lo que mantiene a los seguidores atentos a un posible anuncio de última hora.

En redes sociales, algunos usuarios ya comenzaron a publicar capturas en las que la carrera aparece programada en Sky+, aunque ni la empresa ni la Fórmula 1 han hecho comentarios al respecto.

Sky Sports México tendrá los derechos de la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 seguirá en México, pero con una nueva casa a partir de 2026. Según información de Motorsport, Sky Sports México será el encargado de transmitir todas las carreras gracias a un acuerdo multianual con la categoría.

Aunque el trato para el cierre de la temporada 2025 se firmó a última hora, el plan definitivo contempla que, desde 2026, Sky Sports maneje toda la cobertura.

Eso sí, F1TV no desaparecerá del mapa. La plataforma seguirá disponible en México, ya que el acuerdo con Sky Sports no cubre la exclusividad del streaming.

En cuanto a la señal televisiva, estará incluida dentro de los paquetes de Sky Sports México, accesibles a través de sistemas como Izzi y Sky, dependiendo del plan contratado.