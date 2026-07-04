Vozinha, portero y capitán de Cabo Verde, tuvo un emotivo mensaje de despedida tras resultar eliminado del Mundial 2026.

La selección de Cabo verde cayó 3-2 en tiempos extras frente a la campeona Argentina en los 16vos de final del Mundial 2026, lo que los dejó fuera de la competencia tras una histórica participación.

Vozinha se despide del Mundial 2026 tras la eliminación de Cabo Verde

Vozinha habló frente a los medios de comunicación luego de la eliminación de Cabo Verde del Mundial 2026.

El portero y capitán de Cabo Verde destacó el juego de su selección vs Argentina, señalando que “jugaron de igual a igual” frente al vigente campeón de la competencia.

El mensaje de despedida de Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde del Mundial 2026 (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Ante ello y pese a la derrota, Vozinha señaló que se marcha del Mundial 2026 “orgulloso y satisfecho” por el desempeño de su selección, sin dejar de lado la tristeza por decir adiós.

El portero externó su agradecimiento para staff, cuerpo técnico, jugadores y hasta los aficionados de Cabo Verde, quienes dijo hicieron un gran esfuerzo para viajar y apoyarlos durante el Mundial 2026.

Vozinha reconoció la calidad de jugadores que integraron la selección de Cabo Verde, deseando que a muchos de ellos pueda verlos tras el Mundial 2026 en las mejores ligas de futbol del mundo.

La selección de Cabo Verde marcó una histórica primera participación en las Copas del Mundo, generando una gran expectación entre sus aficionados rumbo al próximo mundial en 2030.