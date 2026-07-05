La Federación de Cabo Verde de Fútbol compartió imágenes emotivas del arribo del equipo a su país, donde el pueblo entero salió a las calles y al aeropuerto para ovacionar a sus jugadores.

Tras una participación histórica en el Mundial 2026, los Tubarões Azuis —como también son conocidos la selección de Cabo Verde— regresan con la frente en alto, espíritu de equipo y momentos inolvidables que conquistaron fans en todo el planeta.

Cabo Verde celebra el heroico regreso de su selección tras el Mundial 2026

En videos que ya circulan masivamente, se observa a la afición ondeando la bandera azul y blanca, mientras personal del aeropuerto celebra de rodillas y el equipo de Cabo Verde desciende del avión entre abrazos y cánticos.

El recibimiento masivo refleja el orgullo de la nación isleña que, a pesar de sus dimensiones, demostró sus habilidades en el Mundial 2026 que conquistó a aficionados en todo el mundo.

Selección nacional de Cabo Verde en el Mundial 2026 (vozinhaofficial)

Los aficionados de Cabo Verde no solo celebran los resultados, sino el legado dejado por los jugadores: haber puesto en aprietos a potencias y ganar el cariño global, pues han llegado mensajes de apoyo desde Brasil, Argentina, México y toda África, destacando el impacto inspirador de este equipo.

La Selección de Cabo Verde se consolida como un símbolo de superación y unidad, por lo que este regreso triunfal a su país refuerza el sentimiento de de unidad y motiva a las nuevas generaciones, así como el fútbol africano y mundial aplaude a los Tubarões Azuis por su entrega en el Mundial 2026.