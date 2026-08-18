Pachuca vs Puebla cerraron la actividad de la Liga MX el lunes 17 de agosto, con uno de los duelos programados en la Jornada 4 del Apertura 2026, que terminó con resultado de

Después de caer en la Jornada 3 de la Liga MX ante León, Pachuca buscaba reencontrarse con la senda de la victoria ante los Camoteros, que llegaron al duelo tras empatar con Chivas en la anterior fecha.

Marcador: Pachuca 2-3 Puebla

Pachuca vs Puebla : así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido Pachuca vs Puebla en la Jornada 4 de la Liga MX, los Tuzos eran amplios favoritos para sumar una victoria a su récord en el Apertura 2026.

Pero el cuadro poblano mostró garra desde los primeros minutos y así se llevó los tres puntos de la cancha del Hidalgo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 4 Pachuca vs Puebla:

Minuto 15: Gol de Emiliano Gómez (Puebla)

Minuto 33: Gol de Kevin Velasco (Puebla)

Minuto 41: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Minuto 63: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Minuto 90+3: Gol de Facundo Almada (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Puebla en la Liga MX?

Pachuca visitará a San Luis el domingo 23 de agosto a las 17:00 horas como parte de la actividad de la Jornada 5 de la Liga MX.

Puebla, por su parte, recibirá a Santos el sábado 22 de agosto en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.