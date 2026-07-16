Vozinha buscar seguir en el futbol tras el Mundial 2026. El portero de Cabo Verde afirmó que quiere continuar jugando y demostrar su talento.

“Quiero jugar al menos uno o dos años más. Ver cómo se siente mi cuerpo y cómo reacciona, porque del día de mañana nunca se sabe. Pero quiero jugar, y espero poder encontrar un equipo que realmente me quiera como futbolista, no como una figura de marketing”. Vozinha, portero

El guardameta revelación del Copa del Mundi respondió a los rumores sobre que varios lo quieren, incluido el Inter de Miami de Lionel Messi.

Vozinha quiere seguir en el futbol tras el Mundial 2026

Luego del gran Mundial 2026 que ofreció, Vozinha tiene en mente seguir jugando.

Ahora como agente libre y a sus 40 años, el portero de Cabo Verde reveló que es un tema que quiere resolver porque “ama el futbol”.

Vozinha explicó en entrevista para CBS Mornigs que se siente “agradecido y muy feliz” por todo lo que ha vivido.

También reconoció que mostrar su país al mundo y que la gente sepa dónde está Cabo Verde es lo mejor que pudo pasar.

Vozinha en el Mundial 2026 (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

En su charla, Vozinha igualmente detalló cómo ha sido pasar de ser alguien anónimo a tener fama mundial.

A su vez, el guardameta habló de que su sueño desde niño siempre fue ser un jugador profesional de futbol en Cabo Verde.

No obstante, las oportunidades que tiene en su país son pocas, ya que existen diversos obstáculos como conseguir la visa.

“Creo que desde que nací y desde que era niño, siempre tuve el sueño de ser un jugador profesional en nuestro país. La oportunidad que teníamos de ser profesionales en el deporte es diminuta. Sí, es pequeña, muy pequeña, ya sabes, porque somos africanos. Somos caboverdianos. Y, antes que nada, tienes que luchar por la visa. Es el primer tipo de obstáculos." Vozinha, portero

El portero aseguró que hay mucho talento en Cabo Verde, aunque mucha veces nadie los puede ver, ya que no cuentan con las instalaciones y condiciones para jugar fútbol.

De cualquier manera, Vozinha se mostró listo y con ganas de continuar demostrando su talento durante un par de años más.