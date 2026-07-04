El inesperado héroe del Mundial 2026, Vozinha, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento luego de que la selección de Cabe Verde quedó eliminada del certamen al caer ante Argentina.

“Hoy todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde y quién es el pueblo caboverdiano” Vozinha

Por medio de sus redes sociales, difundió una carta en la que resaltó que ahora “todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde” y también conocen el potencial de la gente del país.

En su mensaje, Vozinha agradecer todas las muestras de apoyo que recibió por su participación en el Mundial 2026 y señaló que pese a ser eliminados, aún hay camino por recorrer.

Vozinha se despide del Mundial 2026 con emotivo mensaje

La historia de la “cenicienta” del Mundial 2026 llegó a su fin de la única manera posible. Cabo Verde quedó eliminado luego de jugarle al tú por tú a la Argentina de Messi.

El equipo valuado en apenas 53,4 millones de euros, plantó cara ante el actual campeón del mundo cuya plantilla tiene un valor 13 veces más grande que la de Cabo Verde.

El hito que quedará grabado en letras de oro y como cereza en el pastel, uno de los principales artífices de la mágica historia mundialista, Vozinha, publicó una emotiva carta de despedida.

“Hoy todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde y quién es el pueblo caboverdiano. Mostramos nuestro talento, nuestra resiliencia y la alegría que nos define” Vozinha

El arquero que unos cuantos días antes confesó que su sueño era jugar contra Lionel Messi —a quien le atajó un mano a mano— resaltó que ahora “todo el mundo sabe donde está Cabo Verde”.

En su carta, Vozinha agradeció al destino por permitirle ser parte de esta travesía, a sus compañeros, al pueblo de su país y a todos los que se subieron al “barco” caboverdiano con su apoyo y cariño.

Vozinha (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Vozinha destaca entrega de Cabo Verde

Durante la previa del Argentina vs Cabo Verde, se reveló que algunas casas de apuestas pronosticaban que el partido de dieciséisavos de final iba a ser muy disparejo.

De acuerdo con reportes, en los momios la vigente campeona del mundo se perfilaba con un 87% de probabilidades de avanzar, el empate tenía un 12% y Cabe Verde solo un 1%.

“Nos dieron solo un 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1%” Vozinha

Así lo sentenció al referir que dieron todo lo que tenían, dejaron cuerpo y alma en el campo para honrar la camiseta y poner a Cabo Verde en el lugar que le corresponde.

Luego de agradecer a su familia por todo el respaldo, Vozinha concluyo su emotivo mensaje al señalar que este no es el fin, sino el comienzo de la historia mundialista de Cabo Verde.