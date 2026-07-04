Cabo Verde perdió su encuentro ante Argentina y se despide del Mundial 2026, lo cual ha entristecido a muchos fans del futbol, y se puede ver en los memes.

Pues sin esperar nada del equipo, Cabo Verde demostró que era un digno representante en el Mundial 2026, lo cual se agradece y reconoce en los memes.

Memes Cabo Verde (Especial)

Memes Cabo Verde (Especial)

Memes Cabo Verde (Especial)

Memes reconocen a Cabo Verde en el Mundial 2026

Los primeros memes tras la eliminación de Cabo Verde en el Mundial 2026, son de reconocimiento al equipo que ha sido la revelación del torneo hasta el momento.

Desde el inicio del Mundial 2026, Cabo Verde sorprendió con su gran defensa, comandada por el portero Vozinha, quien se convirtió en la estrella del equipo.

Destacando que jamás perdieron un partido en la Fase de Grupos, además de que en la eliminación contra Argentina, llevaron a los campeones hasta tiempo extra.

Muchos fans esperaban que Cabo Verde diera la sorpresa, y estuvo a punto de consagrarse como una de las leyendas de los mundiales, al tener contra las cuerdas a los albicelestes.

De ahí que todos gran parte de los memes les den un aplauso por su dedicación y corazón que le pusieron a la competencia.

Memes Cabo Verde (Especial)

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Memes despiden a Cabo Verde del Mundial 2026

Por el otro lado está la parte triste, pues también algunos memes despiden a Cabo Verde del Mundial 2026, tras su eliminación a manos de Argentina.

Por ello los memes mandan todo su amor a Cabo Verde, al grado que señalan que en su partido contra Argentina del Mundial 2026, todo el mundo los apoyaba.

Señalando que merecen un reconocimiento, pues siendo un país pequeño y casi imperceptible para gran parte de la gente, lograron posicionarse muy alto en el deporte.

Habrá que ver qué sucede con Cabo Verde en las próximas eliminatorias y si consiguen mantener ese nivel, pues varias de sus figuras se retirarán en los próximos años.

Entre ellos la estrella Vozinha, quien actualmente tiene 40 años de edad.

Memes Cabo Verde (Especial)

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