Reportero se sorprende al descubrir que entrevistaba a José Pedro Dias, padre del portero de Cabo Verde, Vozinha.

El peculiar momento fue protagonizado por el periodista brasileño Nilson Klava, de TV Globo, quien recogía pronósticos de los aficionados sobre el partido de dieciseisavos de final.

Al dar su predicción, el papá de Vozinha expresó que Cabo Verde empataría con Argentina y le terminaría ganando en penales, además de que reveló su relación familiar con el guardameta.

“Gracias a Dios, confío en que Cabo Verde obtendrá un buen resultado...para nosotros cualquier resultado es satisfactorio, pero creo que Cabo Verde empatará y ganará en los penaltis. Confío en que sucederá, soy su padre.” José Pedro Dias, papá de Vozinha

Reportero se sorprende al enterarse que entrevistaba al padre de Vozinha

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que un reportero se sorprende al enterarse que entrevistaba al papá de Vozinha.

Cuando José Pedro Dias confesó que era el padre del portero de Cabo Verde, el periodista pensó que se trataba de una broma.

Reportero se sorprende al descubrir que entrevistaba al padre de Vozinha (Captura de video)

No obstante, el familiar de Vozinha confirmó su parentesco con el guardameta.

Al ser cuestionado sobre si sentía orgullo por la actuación de su hijo en el Mundial 2026, José Pedro Dias aseguró que sí, que tanto Cabo Verde como él lo estaban.

El reportero también le preguntó al padre de Vozinha qué le pasó por la cabeza cuando vio las atajadas del portero contra España.

Ante ello, José Pedro Dias indicó que Vozhina era un “fenómeno” que fue “bendecido por Dios” .

Vozinha, portero de Cabo Verde (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Vozinha se robó el corazón de los aficionados del Mundial 2026 con sus actuaciones al defender a Cabo Verde.

Sin embargo, el sueño de los Tiburones Azules terminó este 3 de julio al perder 3-2 ante Argentina en un emocionante duelo.