Lionel Scaloni, director técnico (DT) de Argentina dedicó un elogio a Cabo Verde tras el partido contra Argentina, en el que la Albiceleste ganó 3-2.

“Cuando dicen que no hay rivales fáciles, hoy han demostrado que son un gran equipo”. Lionel Scaloni, DT de Argentina

Y es que tal como se vio, Cabo Verde y Argentina empataron en los 90 minutos de partido, lo que derivó en tiempo extra, por lo cual Scaloni definió el partido como “durísimo”.

¿Qué dijo Scaloni sobre Cabo Verde? Así elogió al equipo tras partido contra Argentina

Para medios de comunicación una vez que Argentina venció a Cabo Verde, el DT Lionel Scaloni, dedicó un elogio a Cabo Verde, a quienes definió como un gran equipo.

Lionel Scaloni elogia a Cabo Verde tras partido contra Argentina (Redes Sociales)

Lionel Scaloni aseguró a su vez que fue un partido muy difícil, por lo que debe felicitar a Cabo Verde, que dejó cansados a los argentinos.

Asimismo, reiteró que este viernes 3 de julio se confirmó que no hay rivales fáciles, y Cabo Verde habría dado el 200% en ese partido contra Argentina, lo que no tiene duda.

Aunque también sentenció que Argentina nunca se rinde, por lo que Lionel Scaloni agradeció la participación de todos y deben encontrar lo positivo de un partido que le hubiera dolido perder.

En conferencia de prensa posterior, Lionel Scaloni también señaló que los argentinos sufrieron demasiado, aunque resaltó en seguida que ser de su selección es no dar una por perdida.

Messi también elogia a Cabo Verde tras partido

Por su parte, el capitán de Argentina y ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, también dedicó unas palabras para Cabo Verde, que dio batalla hasta el final.

Messi resaltó que el mundo sabía que sería un juego difícil y aunque Argentina pensaba que estaría tranquilo, Cabo Verde de repente los echaba hacia atrás.

Resaltó a su vez el paso de Cabo Verde en el Mundial 2026 que ha demostrado partidos difíciles, como se vio tras complicar las cosas para España y Uruguay.