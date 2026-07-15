Cabo Verde tuvo un desempeño destacado en el Mundial 2026 a pesar de ser una selección debutante.

Uno de sus logros fue no haberse dejado derrotar por España, equipo que disputará la final el domingo 19 de junio en espera de su contrincante.

Cabe recordar que en este Mundial 2026, Cabo Verde empató a cero en el partido contra España en la fase de grupos.

El equipo africano compartió grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita en el mundial de 48 selecciones.

Cabo Verde a un paso de ser el equipo que jugó contra finalistas del mundial 2026

Cabo Verde tiene la hazaña se ser una selección debutante que compitió con gran nivel antes dos equipos semifinalistas: España y Argentina.

Además de que España que ya tiene boleto asegurado a la final, también compitió de manera reñida ante Argentina, que se juega su pase a la final este 15 de julio ante Inglaterra.

En caso de que gane Argentina este 15 de julio, Cabo Verde se convertiría en el equipo que jugó y no se la puso fácil a los dos equipos finalistas pues empató con España 0-0 y llevó a Argentina a tiempo extra con un resultado de 3-2.

Cabo Verde no se deja derrotar ante dos selecciones ganadoras de un mundial

Otra de las hazañas de Cabo Verde fue haber logrado un empate en la fase de grupos con Uruguay con resultado 2-2.

Con este resultado, registra la hazaña de haber empatado y no haberse dejado ganar ante dos selecciones ganadoras de un mundial como son España y Uruguay.