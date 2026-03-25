Dinamarca vs Macedonia del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Dinamarca 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 26 de marzo.

Dinamarca vs Macedonia del Norte: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte es 2-1 a favor de los daneses.

Pronóstico: Dinamarca 2-1 Macedonia del Norte

Dinamarca vs Macedonia del Norte: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.

Dinamarca

Portero: Mads Hermansen

Defensores: Alexander Bah, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson y Joakim Maehle

Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt y Mikkel Damsgaard

Delanteros: Gustav Isaksen y Rasmus Höjlund

Macedonia del Norte

Portero: Stole Dimitrievski

Defensores: Nikola Serafimov, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski y Andrej Stojcevski

Mediocampistas: Enis Bardhi, Isnik Alimiy y Eljif Elmas

Delanteros: Darko Churlinov y Bojan Miovski

Dinamarca vs Macedonia del Norte: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

El partido Dinamarca vs Macedonia del Norte iniciará a las 13:45 horas por SKY Sports.

Partido: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Fase: Repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken Stadion

Transmisión: SKY Sports

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan Dinamarca y Macedonia del Norte al partido de repechaje del Mundial 2026?

Dinamarca llegó a acariciar con la punta de los dedos la clasificación automática al Mundial 2026, que se le escapó por una derrota ante Escocia en la última jornada.

Busca alcanzar su séptimo Mundial en 2026 y tercera consecutiva.

Su mejor actuación hasta la fecha han sido los cuartos de final de Francia 1998.

Macedonia del Norte sorprendió al tumbar a Italia en las eliminatorias europeas de Catar 2022.