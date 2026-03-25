Dinamarca vs Macedonia del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Dinamarca 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 26 de marzo.
Dinamarca vs Macedonia del Norte: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte es 2-1 a favor de los daneses.
- Pronóstico: Dinamarca 2-1 Macedonia del Norte
Dinamarca vs Macedonia del Norte: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.
Dinamarca
- Portero: Mads Hermansen
- Defensores: Alexander Bah, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson y Joakim Maehle
- Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt y Mikkel Damsgaard
- Delanteros: Gustav Isaksen y Rasmus Höjlund
Macedonia del Norte
- Portero: Stole Dimitrievski
- Defensores: Nikola Serafimov, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski y Andrej Stojcevski
- Mediocampistas: Enis Bardhi, Isnik Alimiy y Eljif Elmas
- Delanteros: Darko Churlinov y Bojan Miovski
Dinamarca vs Macedonia del Norte: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026
El partido Dinamarca vs Macedonia del Norte iniciará a las 13:45 horas por SKY Sports.
- Partido: Dinamarca vs Macedonia del Norte
- Fase: Repechaje europeo Mundial 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
- Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Parken Stadion
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Dinamarca y Macedonia del Norte al partido de repechaje del Mundial 2026?
Dinamarca llegó a acariciar con la punta de los dedos la clasificación automática al Mundial 2026, que se le escapó por una derrota ante Escocia en la última jornada.
- Busca alcanzar su séptimo Mundial en 2026 y tercera consecutiva.
- Su mejor actuación hasta la fecha han sido los cuartos de final de Francia 1998.
Macedonia del Norte sorprendió al tumbar a Italia en las eliminatorias europeas de Catar 2022.
- Después de quedarse a las puertas de su primer Mundial hace cuatro años, se encuentra de nuevo ante la oportunidad de alcanzar su sueño.