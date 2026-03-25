Dinamarca vs Macedonia del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Dinamarca 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 26 de marzo.

Dinamarca vs Macedonia del Norte: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte es 2-1 a favor de los daneses.

  • Pronóstico: Dinamarca 2-1 Macedonia del Norte

Dinamarca vs Macedonia del Norte: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.

Dinamarca

  • Portero: Mads Hermansen
  • Defensores: Alexander Bah, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson y Joakim Maehle
  • Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt y Mikkel Damsgaard
  • Delanteros: Gustav Isaksen y Rasmus Höjlund

Macedonia del Norte

  • Portero: Stole Dimitrievski
  • Defensores: Nikola Serafimov, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov, Ezgjan Alioski y Andrej Stojcevski
  • Mediocampistas: Enis Bardhi, Isnik Alimiy y Eljif Elmas
  • Delanteros: Darko Churlinov y Bojan Miovski

Dinamarca vs Macedonia del Norte: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

El partido Dinamarca vs Macedonia del Norte iniciará a las 13:45 horas por SKY Sports.

  • Partido: Dinamarca vs Macedonia del Norte
  • Fase: Repechaje europeo Mundial 2026
  • Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
  • Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Parken Stadion
  • Transmisión: SKY Sports
Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026.
Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan Dinamarca y Macedonia del Norte al partido de repechaje del Mundial 2026?

Dinamarca llegó a acariciar con la punta de los dedos la clasificación automática al Mundial 2026, que se le escapó por una derrota ante Escocia en la última jornada.

  • Busca alcanzar su séptimo Mundial en 2026 y tercera consecutiva.
  • Su mejor actuación hasta la fecha han sido los cuartos de final de Francia 1998.

Macedonia del Norte sorprendió al tumbar a Italia en las eliminatorias europeas de Catar 2022.

  • Después de quedarse a las puertas de su primer Mundial hace cuatro años, se encuentra de nuevo ante la oportunidad de alcanzar su sueño.