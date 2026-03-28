Chequia vs Dinamarca se enfrentan en el repechaje europeo por el pase al Mundial 2026. El partido en el que se conocerá el tercer rival de México es el martes 31 de marzo a las 12:45 horas por SKY Sports.

Partido: Chequia vs Dinamarca

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Generali Arena

Transmisión: SKY Sports

Chequia gana en penales ante Irlanda y buscará su boleto para el Mundial 2026. (Vit Tcherny / AP)

Chequia vs Dinamarca: Hora para conocer al rival de México en el Mundial 2026

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido Chequia vs Dinamarca a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

Chequia vs Dinamarca: Canal para conocer al rival de México en el Mundial 2026

Chequia vs Dinamarca será transmitido por SKY Sports en la final del repechaje europeo para el Mundial 2026.

Partido: Chequia vs Dinamarca

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Generali Arena

Transmisión: SKY Sports

Dinamarca humilla a Macedonia del Norte y avanza a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026. (Liselotte Sabroe / AP)

¿Cómo llegaron Chequia y Dinamarca a la final del repechaje del Mundial 2026?

Chequia tuvo que ir a los penaltis para eliminar a Irlanda en la semifinal del repechaje, y en la final buscará el pase al Mundial 2026 en el que será el tercer rival de México.

Dinamarca tuvo un paso más sencillo a la final del repechaje del Mundial 2026, luego de golear 4-0 a Macedonia del Norte.

El ganador del partido Chequia vs Dinamarca se unirá al Grupo A del Mundial 2026 junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Chequia y Dinamarca compartieron ruta con Irlanda y Macedonia del Norte.