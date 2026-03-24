Dinamarca vs Macedonia del Norte se miden en el repechaje europeo para el Mundial 2026. Jueves 26 de marzo a las 13:45 horas por SKY Sports.

Partido: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Fase: Repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken Stadion

Transmisión: SKY Sports

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Dinamarca vs Macedonia del Norte: Fecha para ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de repechaje europeo Dinamarca vs Macedonia del Norte.

Dinamarca vs Macedonia del Norte: ¿Dónde ver el repechaje del Mundial 2026?

El partido Dinamarca vs Macedonia del Norte iniciará a las 13:45 horas por SKY Sports.

Partido: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Fase: Repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken Stadion

Transmisión: SKY Sports

Selección de Dinamarca busca el pase al Mundial 2026

¿Cómo llegan Dinamarca y Macedonia del Norte al partido de repechaje del Mundial 2026?

Dinamarca llegó a acariciar con la punta de los dedos la clasificación automática al Mundial 2026, que se le escapó por una derrota ante Escocia en la última jornada.

Busca alcanzar su séptimo Mundial en 2026 y tercera consecutiva.

Su mejor actuación hasta la fecha han sido los cuartos de final de Francia 1998.

Macedonia del Norte sorprendió al tumbar a Italia en las eliminatorias europeas de Catar 2022.

Después de quedarse a las puertas de su primer Mundial hace cuatro años, se encuentra de nuevo ante la oportunidad de alcanzar su sueño.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividen en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Dinamarca y Macedonia del Norte comparten ruta con las selecciones de República Checa e Irlanda.