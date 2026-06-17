Cristiano Ronaldo no registró goles ni asistencias en el debut de la Selección de Portugal ante la República Democrática del Congo, lo que lo aleja del récord de goles en mundiales que Messi y Mbappé buscan romper.

Cristiano Ronaldo lleva 8 goles en Copas Mundiales de la FIFA y debido a que no marcó ante El Congo, el portugués está lejos de las 16 anotaciones que marcaron Messi y Mbappé.

Cristiano Ronaldo aún está lejos del récord de goles en Mundiales

Con el empate 1-1 entre Portugal y El Congo, Cristiano Ronaldo se aleja de la oportunidad de convertirse en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

La sequía de Cristiano Ronaldo en este compromiso contra El Congo contrasta con el éxito de Mbappé y Messi, quienes ampliaron sus anotaciones a 14 y 16 respectivamente.

Ahora, el futbolista portugués deberá mejorar su estilo de juego si quiere alcanzar lo hecho por el jugador argentino y francés, además de intentar ganar para sumar puntos y clasificar a su país a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Portugal y Cristiano Ronaldo empataron con la selección de Congo en su debut en el Mundial 2026. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

¿Cómo va el récord de goles en Copas Mundiales de la FIFA?

Cristiano Ronaldo aún está lejos de alcanzar a Messi y Mbappé, quienes cada vez están más cerca de tener la marca histórica en los Mundiales.

Así va la tabla histórica de goleadores en Copas del Mundo: