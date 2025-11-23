El GP de Las Vegas significó un duro golpe para McLaren en la lucha por el Campeonato de Pilotos, pues Max Verstappen resultó el ganador del fin de semana en la Fórmula 1.

Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, son los únicos pilotos con posibilidades de coronarse campeones en la Fórmula 1, sin embargo, tras el GP de Las Vegas el panorama luce más apretado.

Aunque ambos pilotos de McLaren lograron terminar la carrera y sumar puntos, una revisión por parte de la FIA los terminó descalificando.

Descalifican a ambos McLaren del GP de Las Vegas y Max Verstappen huele el pentacampeonato

El GP de Las Vegas dejó un giro inesperado en la Fórmula 1 tras la descalificación de los dos McLaren y la victoria de Max Verstappen.

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, habían finalizado en el segundo y cuarto puesto respectivamente, pero la inspección técnica posterior reveló irregularidades que cambiaron el resultado oficial.

Los delegados técnicos encontraron que el desgaste del patín trasero de los MCL39 estaba por debajo del mínimo permitido de 9 mm.

La situación fue analizada por los comisarios de la FIA, quienes determinaron descalificar a ambos coches del GP de Las Vegas, afectando notablemente la tabla de posiciones.

Con este desenlace, Max Verstappen se mantiene en la pelea por el Campeonato de Pilotos y con solo dos fines de semana por delante, todo podría pasar.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

¿Cuál es la diferencia entre Max Verstappen y los pilotos de McLaren en la lucha por el campeonato?

La descalificación de los McLaren en el GP de Las Vegas cambió notablemente la dinámica en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Max Verstappen, ganador de la carrera, aprovechó la situación para acortar distancias y colocarse en una posición más competitiva en la tabla.

Actualmente, Verstappen suma 366 puntos, empatando con Oscar Piastri tras la pérdida de los resultados de McLaren.

Por su parte, Lando Norris mantiene la ventaja al frente de la clasificación con 390 puntos, lo que le da un colchón de 24 unidades con solo dos carreras restantes en la temporada.