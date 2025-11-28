En medio del GP de Qatar, Max Verstappen ha soltado una bomba al decir que consideraría dejar la Fórmula 1 en la temporada 2026.

“Mi contrato se extiende hasta 2028, pero (su futuro) dependerá de las nuevas reglas en 2026, y si son agradables y divertidas” Max Verstappen

Aunque acumula 4 campeonatos en la Fórmula 1, Max Verstappen explicó que las normativas que entrarán en vigor para la temporada 2026 podrían hacerlo pensar en el retiro.

El piloto neerlandés ya es considerado por muchos como uno de los mejores en la historia del automovilismo, pero su carrera podría tener un abrupto final.

Max Verstappen advierte que podría dejar la Fórmula 1 en 2026 por los cambios en el reglamento

Max Verstappen ha encendido las alarmas en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 al poner en duda su continuidad en la temporada 2026.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, indicó que su permanencia en la Fórmula 1 dependerá directamente de cómo se implementen las nuevas regulaciones técnicas.

El cuatro veces campeón destacó que los cambios en los coches sean muy diferentes a los actuales: “Si no son divertidos, entonces no me veo pasando el rato allí”, afirmó.

“Ganar siete títulos no está en mi mente. Sé que quedan tres años más después de este, así que podría ser posible, pero no es algo que necesite hacer antes de dejar el deporte. Puedo dejar el deporte fácilmente mañana” Max Verstappen

Max Verstappen en el GP de Las Vegas (John Locher)

Max Verstappen podría competir en otras categorías del automovilismo

Max Verstappen no descarta explorar otros rumbos en el automovilismo si decide alejarse de la Fórmula 1.

Recordemos que en este 2025, Max Verstappen ya incursionó en las carreras de resistencia e incluso ganó una de ellas.

“Tengo muchas otras pasiones, otras categorías de carreras, quiero pasar más tiempo con la familia y vivir a mi propio ritmo” Max Verstappen

El cuatro veces campeón subrayó que su retiro de la F1 sería definitivo y no contempla un regreso: “Y en mi mente sé que, si cierro el capítulo, está cerrado. No me veo deteniéndome y volviendo. Una vez que paro, paro de verdad”, aseguró.