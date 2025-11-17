¿Peligra la Fórmula 1? La emoción del automovilismo ha alcanzado tales niveles que ahora hasta la IA se apoderó de las pistas con una revolucionaría carrera con coches que no llevan piloto.

La IA llegó para quedarse y ha impactado en distintos aspectos, por supuesto que el deporte no es la excepción y para muestra lo qué sucede con el A2RL.

La innovadora serie de carreras extremas sucede gracias al trabajo de ingenieros, científicos y programadores que han llevado el deporte motor a otro escenario.

En 2025 se llevó a cabo la segunda temporada y tuvo como cierre el Circuito Yas Marina de Abu Dabi.

La espectacular carrera en el A2RL 2025

Como en la Fórmula 1, pero sin pilotos y con la IA como bandera, así fue la espectacular A2RL, una innovadora serie de carreras en las que se redefine los límites de la tecnología autónoma.

“Esta serie tiene como objetivo acelerar el desarrollo de sistemas autónomos avanzados e inspirar a la próxima generación de líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). A2RL también contribuye a convertir a Abu Dabi en una ciudad líder mundial en el desarrollo e implementación de tecnología autónoma”, se lee en la descripción de las carreras.

En 2025 se celebró la segunda edición, una exhibición en la que se realizaron distintos eventos como una prueba a contrarreloj y el esperado: “Humanos contra IA”.

La carrera de los coches autónomos controlados por la IA es absolutamente CINE 🚬pic.twitter.com/VWb0vrwIzs — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 15, 2025

¿Quién es más rápido un expiloto de la F1 o un carro conducido a través de la IA?

Otro de los eventos con los que contó el A2RL en Abu Dabi fue el de “Humanos contra IA”, en el que Daniil Kvyat, piloto de automovilismo ruso con pasado en la Fórmula 1, enfrentó a un piloto de IA.

En 2024, se realizó este evento y Kvyat superó sin complicaciones a la máquina, pero una temporada después, el piloto fue superado por menos de un segundo.

El resultado es una clara demostración de cómo la tecnología avanza a pasos agigantados y promete que pronto la diferencia con los humanos podría tener un margen más amplio.

“Si echamos la vista atrás, a cuando comenzó el desarrollo del A2RL hace un par de años, con quizás minutos de diferencia entre un piloto humano y el coche de IA, la diferencia se redujo a 10 segundos en nuestra primera exhibición el año pasado, y ahora la diferencia se ha vuelto a reducir drásticamente a fracciones de segundo: el progreso es asombroso”, señaló Kvyat.

La carrera con coches sin pilotos finalizó con la victoria de TUM

Unimore, Kinetiz, TII Racing, PoliMOVE, Constructor y el vigente campeón, TUM tomaron la pista del circuito Yas Marina de Abu Dabi.

La carrera constó de 20 vueltas y TUM llegó en la primera posición, lo que le valió un premio de 2.25 millones de dólares.