Lando Norris se ha convertido en una de las figuras jóvenes más destacadas del deporte, pues se ha consolidado como uno de los pilotos más competitivos del mundo. Descubre todo sobre este piloto de la Fórmula 1.

¿Quién es Lando Norris?

Lando Norris es un piloto de automovilismo británico-belga, conocido por competir en la Fórmula 1 con la escudería McLaren. Asimismo, se ha destacado por ser una de las promesas de las carreras, reconocido por su velocidad, consistencia y personalidad carismática.

¿Qué edad tiene Lando Norris?

Lando Norris nació el 13 de noviembre de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Lando Norris tiene esposa?

Lando Norris no está casado; sin embargo, hace unos meses confirmó su relación con Margarida Corceiro, la modelo y actriz portuguesa.

¿Qué signo zodiacal es Lando Norris?

Al haber nacido el 13 de noviembre, Lando Norris es Escorpio, un signo reconocido por su pasión, intuición y fuerte determinación.

¿Lando Norris tiene hijos?

Lando Norris no tiene hijos, pues ha centrado su atención en su carrera como piloto de la Fórmula 1, con el objetivo de convertirse en uno de los mejores del mundo.

¿Qué estudió Lando Norris?

Norris no cuenta con estudios universitarios; sin embargo, se sabe que tiene cursos en física y matemáticas, impartidos por tutores privados.

¿En qué ha trabajado Lando Norris?

Lando Norris ha dedicado prácticamente toda su vida al automovilismo, teniendo una trayectoria bastante larga en el automovilismo:

2013–2014 – Piloto de kartismo internacional (títulos europeos y mundiales)

2015 – Piloto en Ginetta Junior Championship

2016 – Piloto de Fórmula Renault 2.0 (campeón)

2017 – Piloto de Fórmula 3 Europea (campeón)

2018 – Piloto de Fórmula 2 (subcampeón)

2018 – Piloto de pruebas y reserva de McLaren F1

2019–actualidad – Piloto titular de McLaren en Fórmula 1

Asimismo, es creador de contenido en diversas redes sociales, copropietario de Quadrant, marca de gaming y lifestyle, y embajador de McLaren y diversas marcas comerciales.