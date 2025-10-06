El Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1 dejó clara la tensión que se vive al interior de McLaren, sobre todo con su piloto Oscar Piastri con el que tuvieron una increíble falta de respeto.

Luego de la carrera, McLaren subió al podio para celebrar la obtención del Campeonato de Constructores, sin embargo lo hicieron sin Oscar Piastri, el piloto que más puntos les ha dado en la presente temporada de la Fórmula 1.

Mientras su equipo celebraba, el australiano vio las imágenes a través de las pantallas ubicadas en la zona conocida como el corralito, en la que los pilotos dan declaraciones a los medios de comunicación.

oscar having to see his team celebrating without him on the big screen is like a dagger in my heart pic.twitter.com/ZiNMPnOd3v — a⁸¹ 🪼 | OSCAR PIASTRI 9X RACE WINNER (@oscarsslando) October 5, 2025

El enfado de Oscar Piastri con McLaren durante el GP de Singapur

La celebración en el podio no fue el único momento tenso de Oscar Piastri con McLaren durante el GP de Singapur, ya que desde el inicio de la carrera, el piloto se mostró molesto por un incidente con su compañero Lando Norris.

En la arrancada de la carrera, Oscar Piastri sufrió un contacto con su compañero Lando Norris, que le arrebataría el tercer puesto y terminaría subiendo al podio junto a George Russell y Max Verstappen.

A través de la radio del equipo, Piastri preguntó lo que había pasado y añadió: “Quiero decir, eso no fue muy de equipo, pero bueno...”.

La respuesta llegó minutos más tarde: “Como equipo vimos que Lando tuvo que esquivar a Verstappen. Así que no tomaremos ninguna medida durante la carrera. Podremos revisar la situación más tarde”.

A lo que visiblemente molesto, Piastri contestó: “Si él tiene que chocar a su compañero para evitar otro auto. Entonces hizo un pésimo trabajo tratando de evitarlo”.

📻 "That wasn't very team like"



Oscar Piastri is not too impressed over the radio currently with how the first lap panned out 😳#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EF8KwncTc1 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Oscar Piastri desconecta la radio en plena felicitación de McLaren

Por si fuera poco, tras finalizar la carrera, Zak Brown, director de McLaren, se conectó en la radio para felicitar a Oscar Piastri por el Campeonato de Constructores obtenido por el equipo.

Sin embargo, en medio de la felicitación, Oscar Piastri decidió desconectar la radio, cosa que quedó grabada en la transmisión y que no pasó desapercibida por los fans de McLaren.

Desde el equipo han dejado claro que el piloto no alcanzó a escuchar a Zak y que se había bajado antes del monoplaza.