Oscar Piastri es un piloto australiano que destacó desde muy joven al conquistar tres campeonatos consecutivos: la Eurocopa de Fórmula Renault (2019), la Fórmula 3 (2020) y la Fórmula 2 (2021). Desde 2023 compite en la Fórmula 1 con McLaren, donde ha demostrado velocidad, consistencia y un crecimiento acelerado dentro de la parrilla.

¿Quién es Oscar Piastri?

Oscar Jack Piastri inició su camino en el automovilismo con una sólida formación en categorías junior. Fue subcampeón de la Fórmula 4 Británica en 2017 y, posteriormente, acumuló títulos en F3 y F2 desde su temporada de debut en ambas series.

En 2022 se desempeñó como piloto reserva de Alpine, antes de incorporarse a McLaren como piloto titular a partir de 2023. Desde entonces, ha sido considerado uno de los jóvenes talentos más competitivos de la Fórmula 1 moderna.

¿Qué edad tiene Oscar Piastri?

Oscar Piastri nació el 6 de abril de 2001, por lo que tiene 24 años en 2025.

¿Oscar Piastri tiene esposa?

Oscar Piastri no está casado. Mantiene una relación con Lily Zneimer, estudiante británica de ingeniería. La pareja suele asistir junta a eventos y carreras, donde ella apoya al piloto vistiendo ropa personalizada con su número, el 81.

¿Qué signo zodiacal es Oscar Piastri?

Oscar Piastri es Aries, signo de fuego asociado con energía competitiva, determinación y liderazgo, rasgos que coinciden con su estilo como piloto.

¿Oscar Piastri tiene hijos?

A sus 24 años, Oscar Piastri no tiene hijos y no ha expresado públicamente planes próximos sobre paternidad.

¿Qué estudió Oscar Piastri?

Oscar Piastri cursó materias técnicas como matemáticas, física e informática durante la secundaria, lo que le ha brindado ventajas en el análisis del rendimiento del monoplaza.

Recibió educación privada en Haileybury College en Melbourne y posteriormente en Haileybury and Imperial Service College en Inglaterra, donde estudió como alumno interno gracias a una beca deportiva. Su carrera en el automovilismo tomó prioridad sobre estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Oscar Piastri?

Oscar Piastri empezó compitiendo en karts y carreras de coches de control remoto, disciplina en la que ganó campeonatos nacionales a los 9 años. Su trayectoria profesional incluye: