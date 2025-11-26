El final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se acerca y con ello una nueva posibilidad de ver a Max Verstappen consiguiendo el Campeonato de Pilotos.

Aunque Red Bull y Max Verstappen tuvieron un inicio complicado, el neerlandés llega con vida al Gran Premio de Qatar y se presenta como una fuerte amenaza para Lando Norris, quien actualmente lidera el campeonato de la Fórmula 1.

Sin embargo, lograrlo no será nada sencillo y aquí te contamos lo que tendría que suceder en las próximas dos carreras para que Verstappen sume otro título a su palmarés.

Fórmula 1: ¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la temporada 2025?

Restan dos fechas en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y Max Verstappen podría convertirse nuevamente en campeón.

Actualmente, Max Verstappen tiene 366 puntos, mismos que tiene Oscar Piastri, y se encuentra a 24 unidades de distancia del liderato que, de momento, ocupa Lando Norris.

El GP de Qatar dará 33 puntos posibles, pues en este fin de semana está programada una carrera sprint. A esto se le tendrían que sumar los 25 puntos de la carrera del GP de Abu Dhabi, dando un total de 58 unidades en juego.

Bajo este contexto, Verstappen necesita superar a Lando Norris por 25 puntos o más. Uno de los escenarios que lo convertiría en campeón sería ganar todas las carreras restantes y que Lando Norris tenga al menos un pésimo fin de semana en el que tenga un abandono o solo acumule 8 puntos.

Además, también tendría que tener cuidado con lo que pueda hacer Piastri, pues aunque están empatados en puntos, un error podría hacerlo tomar ventaja y frenar cualquier posibilidad del neerlandés.

Max Verstappen en el GP de Las Vegas (John Locher)

Fórmula 1: ¿Cuántas veces ha salido campeón Max Verstappen?

Max Verstappen cuenta con cuatro Campeonatos de Pilotos en la Fórmula 1, todos ellos conseguidos con Red Bull.

Aunque muchos pensaban que en la temporada 2025 no podría competir por el título debido a la supremacía de McLaren, Max Verstappen ha demostrado su gran talento al volante.

De salir campeón este año, el piloto de Red Bull concretaría una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula 1.