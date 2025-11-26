La Fórmula 1 vive su momento más importante de la temporada y con esa intensidad llegará al GP de Qatar 2025; así que estamos listos para compartirte en esta nota las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Max Verstappen ganó la carrera del GP de Las Vegas 2025, y con ello, la Fórmula 1 llegará al circuito de Qatar con la expectativa de ver una gran batalla en la pista.

GP de Las Vegas 2025: Fechas y horario para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se trasladará al continente asiático para su carrera 23 de la temporada 2025, el GP de Qatar 2025, cuyas actividades inician el viernes 28 de noviembre y culminan el domingo 30 de noviembre.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Qatar 2025:

Práctica | Viernes 28 de noviembre | 7:30 horas

Clasificación carrera sprint | Viernes 28 de noviembre | 11:30 horas

Carrera sprint | Sábado 29 de noviembre | 8 horas

Clasificación carrera | Sábado 29 de noviembre | 12 horas

Carrera GP de Qatar 2025 | Sábado 29 de noviembre | 10 horas

GP de Qatar 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Qatar 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Qatar 2025

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito Internacional de Losail

Transmisión: SKY Sports y F1TV

¿Cómo quedó el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1?

Previo al GP de Qatar 2025, Max Verstappen se acercó a su quinto campeonato consecutivo de Fórmula 1, después de ganar el Gran Premio de Las Vegas 2025.

Así quedó el top-5 del GP de Las Vegas 2025

Max Verstappen | Red Bull George Russel | Mercedes Kimi Antonelli | Mercedes Charles Leclerc |Ferrari Carlos Sainz | Williams

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Las Vegas 2025?

Previo al GP de Las Vegas 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Max Verstappen ganó el GP de Las Vegas por segunda vez en tres años, reduciendo la diferencia con Lando Norris a solo 24 puntos con dos carreras restantes.

Oscar Piastri se mantiene segundo con el mismo puntaje que Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de la Fórmula 1: