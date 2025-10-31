Lewis Hamilton se encuentra en medio de un inesperado conflicto legal que podría afectar uno de los títulos que ganó en la Fórmula 1.

Aunque Lewis Hamilton no está siendo acusado directamente de ningún delito, un conflicto legal entre la Fórmula 1 y un expiloto amenaza con poner en duda la validez de su título de 2008.

El conflicto gira en torno a disputas administrativas y reglamentarias de aquella temporada, las cuales ahora han resurgido en tribunales.

Lewis Hamilton podría perder uno de sus títulos en la Fórmula 1 por conflicto legal

La Fórmula 1 enfrenta un giro inesperado en su historia reciente, ya que Lewis Hamilton podría ver cuestionado su título de 2008.

La demanda presentada por Felipe Massa reclama el campeonato perdido por apenas un punto con Lewis Hamilton, argumentando que irregularidades en el GP de Singapur influyeron en el resultado final de la temporada.

El caso, conocido como Crashgate, acusa a la FIA, a la Fórmula One Management y al exjefe Bernie Ecclestone de encubrir maniobras que habrían favorecido indirectamente a Hamilton.

Además del título, Massa exige una compensación económica que ronda los 85 millones de dólares (cerca de mil millones de pesos mexicanos), incluyendo intereses.

Aunque Hamilton no está implicado directamente en las acusaciones, la resolución del conflicto podría tener repercusiones en su historial como piloto.

¿Qué sucedió en el Campeonato del 2008 en la Fórmula 1?

El Campeonato de Fórmula 1 de 2008 quedó marcado por una de las polémicas más recordadas de la historia reciente del automovilismo y que terminó con el campeonato de Lewis Hamilton.

Felipe Massa lideraba la carrera desde la pole, pero un choque intencional de Nelson Piquet Jr., ordenado por Renault, activó el coche de seguridad y afectó directamente a Massa.

Un error en boxes lo dejó fuera de los puntos, mientras Lewis Hamilton terminó tercero y sumó los puntos decisivos que le dieron el título por un solo punto.

El escándalo, conocido como Crashgate, se reveló en 2009, y la FIA sancionó a Renault con multas y prohibiciones, aunque los resultados del campeonato se mantuvieron.

En 2024, Massa presentó una demanda formal alegando conspiración y violaciones a las regulaciones de la FIA, buscando cuestionar los resultados del título de 2008 y obtener compensaciones económicas.

¿Cuál es la postura de la Fórmula 1 ante el conflicto legal?

La Fórmula 1 ha respondido al conflicto legal con firmeza, defendiendo los resultados del campeonato de 2008.

Los abogados del organismo dejaron claro que Felipe Massa enfrentó circunstancias deportivas difíciles, pero que Lewis Hamilton fue superior durante toda la temporada.

Según los representantes legales, el litigio no modificará los resultados ni otorgará a Massa el título que busca. Enfatizan que Hamilton se destacó consistentemente, tanto en Singapur como en el resto de las carreras, superando a todos sus rivales.