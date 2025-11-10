El GP de Brasil significó otro duro golpe para Ferrari, pues tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton tuvieron que abandonar la carrera estelar de la Fórmula 1.

Ambos pilotos de Ferrari tuvieron daños significativos en sus monoplazas durante el GP de Brasil, por lo que no pudieron terminar la carrera y no sumaron puntos para el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

A raíz de esta situación, una de las voces más importantes del Caballo Rampante rompió el silencio y se fue contra los pilotos.

Fórmula 1: Ferrari explota contra sus pilotos tras abandono en el GP de Brasil

John Elkann, presidente de Ferrari, no tuvo reparo en hablar del desempeño de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras el GP de Brasil, el cual calificó como “una gran decepción”.

“Tenemos pilotos que necesitan concentrarse más y hablar menos”, señaló el presidente de Ferrari durante el Comité Olímpico Italiano luego de que ambos pilotos tuvieran que abandonar la carrera de la Fórmula 1.

Según Elkann, el desempeño de otros integrantes de la escudería ha sido bueno: “Tenemos mecánicos que están ganando el campeonato con su excelente trabajo, especialmente con todo lo que hacen en boxes; si nos fijamos en nuestros ingenieros, el coche ha mejorado indudablemente. Si nos fijamos en el resto, no están a la altura."

Recordemos que en anteriores meses, Leclerc y Hamilton han criticado abiertamente a la escudería a través de las radios y declaraciones con la prensa.

Charles Leclerc en Ferrari (Andre Penner)

Fórmula 1: Ferrari quiere el segundo lugar del Campeonato de Constructores

Aunque el rendimiento de Ferrari en el GP de Brasil dejó mucho que desear, el equipo todavía tiene vida para obtener el segundo puesto en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

Actualmente, Mercedes ocupa el segundo lugar con 398 puntos, pero le siguen muy de cerca Red Bull con 366 y Ferrari con 362 unidades acumuladas en el campeonato de la Fórmula 1.

Todavía quedan tres carreras por disputarse, por lo que el equipo rojo no deberá dejar ir puntos, ya que será importante tener la mayor cantidad de recursos disponibles para la temporada 2026 que tendrá una nueva regulación.