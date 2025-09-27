Max Verstappen dejo de lado las pistas de Fórmula 1 para probar su desempeño en una categoría distinta en la que dio una grata sorpresa.

Tras su debut en la categoría GT3, Max Verstappen sigue demostrando que cada carrera, dentro o fuera de la Fórmula 1, es una oportunidad para reafirmar su posición entre los grandes pilotos de la historia.

Ahora, el piloto neerlandés tendrá que enfocarse de nueva cuenta en el Gran Circo, ya que aún tiene mínimas posibilidades de pelear por el Campeonato de Pilotos.

Max Verstappen gana carrera fuera de la Fórmula 1

Max Verstappen sumó un nuevo logro a su carrera al debutar con éxito en la categoría GT3 durante la Nürburgring Langstrecken-Serie, en un fin de semana libre de la Fórmula 1.

A bordo del Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey Racing, Max Verstappen demostró su capacidad de adaptación, avanzando rápidamente desde la tercera posición y tomando el liderato en las primeras curvas.

Durante más de cuatro horas de competencia y 28 vueltas al circuito de Nürburgring, Verstappen y su compañero Chris Lulham mantuvieron un ritmo sólido, logrando una ventaja de más de un minuto sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, Verstappen refuerza su versatilidad como piloto, sumando experiencia fuera de la Fórmula 1 y preparando su regreso a la máxima categoría.

La próxima semana volverá a la F1 para disputar el GP de Singapur con la confianza de haber conquistado otro desafío exigente.

💥 ¡Max Verstappen finaliza su stint PRIMERÍSIMO y con una ventaja de MÁS DE UN MINUTO!



🐐 Es una jodida leyenda del automovilismo.#F1 #NLS pic.twitter.com/XnuCHQFVPj — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 27, 2025

¿Qué dijo Max Verstappen tras ganar en la categoría GT3?

Max Verstappen se mostró satisfecho tras su debut triunfal en GT3, destacando la solidez de su desempeño en Nürburgring.

“Los dos primeros stints han ido muy bien y el coche ha funcionado perfectamente en una pista seca. [...] Creo que no he cometido ningún error importante en esos dos stints. Y ganar aquí en mi primer intento es fantástico”, comentó Max Verstappen.

“No noté nada en ese momento. Sólo me di cuenta después, una vez terminado mi stint, pero este tipo de cosas pueden pasar”, aseguró Verstappen, refiriéndose a los desafíos inesperados que surgieron durante la competencia.

Con la victoria ya en su historial, Verstappen mira hacia el futuro y no descarta nuevas oportunidades en GT3.

“Evidentemente, me encantaría participar en las 24 Horas en algún momento. Si eso ocurre el año que viene, lo diré, pero aún necesitamos más experiencia, así son las cosas. Así que espero que hagamos más carreras aquí el año que viene”, explicó.