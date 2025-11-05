La pelea por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 entre Lando Norris y Oscar Piastri sigue dando mucho de qué hablar y ahora una nueva voz se suma a la polémica entre los pilotos de McLaren.

Tras el GP de México, Lando Norris logró arrebatarle el liderato del campeonato a Oscar Piastri, que desde el regreso de las vacaciones de verano ha tenido muchos problemas con su McLaren que le ha ocasionado perder varios puntos.

Sin embargo, un histórico de la Fórmula 1 ha dado su punto de vista sobre lo que sucede con el piloto australiano al interior del equipo papaya.

Histórico de la Fórmula 1 lanza dura acusación sobre guerra Lando Norris vs Oscar Piastri

Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula, habló en para el portal alemán sport.de sobre el presente que viven tanto Lando Norris como Oscar Piastri en McLaren.

“McLaren ha logrado ralentizar a Oscar Piastri usando diversos métodos”, explicó el hombre que por más de cuatro décadas estuvo involucrado en el mundo de la Fórmula 1.

“Sí, así parece (que Piastri está en desventaja). McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada” añadió en su declaración que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Según Ecclestone, la razón por la que el equipo papaya tiene preferencia por Lando Norris se debe al marketing: "McLaren prefiere al piloto inglés (Norris). Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública. Por eso probablemente sea mejor para McLaren“.

Además, señaló “Piastri está cansado de las ‘papaya rules’. Está frustrado porque ya no puede ganar carreras con tanta facilidad y porque Norris recibe un trato de favor dentro del equipo“.

McLaren festeja victoria de Lando Norris en el GP de México (Fernando Llano / AP)

Bernie Ecclestone ve a Max Verstappen como campeón de la Fórmula 1 en este 2025

Aunque se ha hablado mucho de la pelea interna en Mclaren por el Campeonato de Pilotos, Bernie Ecclestone deja claro que no se debe descartar a Max Verstappen.

“Creo que Max ganará, ¡y lo volverá a hacer! Tiene algo especial, una calidad extraordinaria. La próxima carrera es en Brasil, donde el tiempo es variable, con lluvias incluidas. Verstappen lo hará bien allí”, explicó Ecclestone.

Aunque explicó que los pilotos de McLaren son buenos y su monoplaza es rápido: “Verstappen es especial, el mejor piloto de carreras, no un político, sino un verdadero piloto de carreras”.