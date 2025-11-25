Claudia Sheinbaum anuncia que verá la inauguración del Mundial 2026 con el pueblo y desde el Zócalo; la presidenta de México reitera que regalará su boleto a una niña amante del futbol.

Tal y como lo había anunciado hace unos días, Claudia Sheinbaum reiteró que no acudirá al partido inaugural del jueves 11 de junio de 2026, que se celebrará en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Claudia Sheinbaum destacó que por el momento desconoce la dinámica que realizará para que una niña amante del futbol se pueda ganar su boleto.

“Ya vamos a ver cómo. Todavía no tengo definido para que vayan a la inauguración del Mundial” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que fue durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026 en México que Claudia Sheinbaum reveló que regalaría su boleto para la inauguración.

Claudia Sheinbaum destacó que su intención era que su boleto lo ocupará una niña o una joven que fuera amante del futbol y que no tuviera la oportunidad de ir.

“Tomé una decisión… En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron, el 00001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum destacó que espera que el Mundial 2026 sea un evento inclusivo y de inspiración para niñas y jóvenes mexicanos.