Christian Pulisic se fracturó la pierna derecha en el partido que Estados Unidos perdió ante Bélgica en el Mundial 2026, y estará fuera de acción durante varias semanas, informó el jueves una persona familiarizada con la lesión.

De acuerdo a reportes de prensa, Christian Pulisic tiene una contusión ósea y una microfractura en la tibia y el peroné, aunque la lesión no ha sido confirmada por la federación de Estados Unidos.

El equipo de Pulisic, el AC Milán, tampoco se ha expresado acerca de la situación que afectaría a su delantero, quien buscará estar listo para el inicio de la Serie A en el mes de agosto.

Christian Pulisic y Estados Unidos fracasaron en el Mundial 2026 (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

¿Cómo se lesionó Christian Pulisic?

Christian Pulisic se golpeó con la pierna del capitán de Bélgica, Youri Tielemans, al intentar un disparo, permaneció en el partido lastimado, y Sebastian Berhalter lo reemplazó minutos después.

Pulisic, quien no logró anotar en el Mundial 2026, se perdió uno de los cinco partidos de Estados Unidos por una lesión en la pantorrilla y fue reemplazado en otros dos encuentros.

¿Cuándo volverá a jugar Christian Pulisic?

Christian Pulisic confía en volver a jugar con el AC Milán en el inicio de la temporada de la Serie A de Italia.

El AC Milán debuta en la campaña 2026-2027 el 23 de agosto ante Torino, partido en el que Pulisic espera alinear.

Pulisic, quien cumple 28 años en septiembre, afrontará su cuarta temporada con el Milan, equipo en el que comparte la delantera con el mexicano Santiago Giménez.