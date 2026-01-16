Chivas vs Querétaro se verán las caras en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Rebaño Sagrado.
Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico del partido Chivas vs Querétaro es una victoria de 3-0 del Rebaño Sagrado sobre el equipo de los Gallos Blancos, en la Jornada 3 de la Liga MX.
- Pronóstico: Chivas 3-0 Querétaro
Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Akron.
Chivas
- Portero: Tala Rangel
- Defensas: Luis Romo, José Castillo, Bryan González
- Mediocampistas: Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado
- Delanteros: Brian Gutiérrez y Armando González
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Jhojan Palacios, Jaime Gómez, Jean Unjanque, Michael Carcelen
- Delanteros: Ali Ávila y Luca Rodríguez
Chivas vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El sábado 17 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Chivas vs Querétaro.
El partido Chivas vs Querétaro inicia a las 17:05 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.
Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
La plataforma de Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 17:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Querétaro a la Jornada 3 de la Liga MX?
Chivas viene de vencer en la Jornada 2 de la Liga MX por la mínima a FC Juárez en su cancha, por lo que buscará llevarse su segunda victoria en casa, ante Querétaro.
Querétaro perdió con Xolos de Tijuana en la Jornada 2 de la Liga MX, previo a visitar a Chivas en el Clausura 2026.
Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX del Clausura 2026
Viernes 16 de enero de 2026
- Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One
Sábado 17 de enero
- Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7
- Chivas vs Querétaro | Prime Video
- Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One
- Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX
- Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One
Domingo 18 de enero
- Pumas vs León | TUDN y VIX
- Santos vs FC Juárez | TUDN y VIX
- Pachuca vs América | Fox One