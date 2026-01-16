Chivas vs Querétaro se verán las caras en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Rebaño Sagrado.

Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido Chivas vs Querétaro es una victoria de 3-0 del Rebaño Sagrado sobre el equipo de los Gallos Blancos, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico: Chivas 3-0 Querétaro

Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Akron.

Chivas

Portero: Tala Rangel

Defensas: Luis Romo, José Castillo, Bryan González

Mediocampistas: Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado

Delanteros: Brian Gutiérrez y Armando González

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Jhojan Palacios, Jaime Gómez, Jean Unjanque, Michael Carcelen

Delanteros: Ali Ávila y Luca Rodríguez

Chivas vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El sábado 17 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Chivas vs Querétaro.

El partido Chivas vs Querétaro inicia a las 17:05 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.

Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

La plataforma de Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Querétaro

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 17:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Querétaro a la Jornada 3 de la Liga MX?

Chivas viene de vencer en la Jornada 2 de la Liga MX por la mínima a FC Juárez en su cancha, por lo que buscará llevarse su segunda victoria en casa, ante Querétaro.

Querétaro perdió con Xolos de Tijuana en la Jornada 2 de la Liga MX, previo a visitar a Chivas en el Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX del Clausura 2026

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7

Chivas vs Querétaro | Prime Video

Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One

Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX

Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One

Domingo 18 de enero